Журнал Роллинг Стоун вычеркнул Селин Дион из списка самых лучших певиц и певцов в истории

Селин Дион не попала в список двухсот самых лучших певцов в истории. Общественность в Квебеке и во всём мире негодует. Музыкальные критики тоже.

Журнал «Роллинг Стоун» (Rolling Stone), самый известный и самый престижный журнал, посвящённый музыке, опубликовал обновлённый список самых лучших, самых великих певцов всех времён и народов. В этом списке традиционно указываются 200 певиц и певцов, и он всегда публикуется в первые дни нового года (список составляется с 2008 года, хотя первоначально в нём присутствовали 100 исполнителей, у журнала есть и другие списки победителей – от списка 500 лучших, до списков лучших альбомов, самых “денежных” певцов и т.д.).

На сей раз из списка исчезло имя Селин Дион, которая выпустила 27 альбомов, общее количество проданных экземпляров её дисков — свыше двухсот миллионов. Селин за свою карьеру завоевала пять премий Grammy, а многолетняя популярность её в мире свидетельствует и о таланте, и об отношении к ней публики и критики. Два её альбома находится в списках самых лучших продаж в истории — это Falling into You (1996) и Let’s Talk About Love (1997), каждый из них проданв в количестве свыше 30 миллионов экземляров. Исполняемая Селин песня My Heart Will Go On, из кинофильма Титаник, до сих пор остаётся в числе самых популярных песен.

В последний месяц Селин Дион заболела и была вынуждена отменить очереденое турне по миру, но популярность её не упала, наоборот. Критики признают оригинальность исполнения певицы, разнообразие стилей, выбор тем, общий вклад певицы в музыкальное наследие человечества. Все эти критерии оказались недостаточны для того, чтобы войти в новый список журнала, самый престижный список певиц и певцов.

Уже публикуются отзывы на список, в котором для Селин не нашлось места. Общее мнение критиков — непонятная забывчивость Rolling Stone должна быть исправлена, иначе репутация журнала, как надёжного и достоверного источника сведений о мире музыки серьёзно пострадает.