Канада в 2022 году приняла рекордные 431,6 тыс. иммигрантов

По информации Министерства иммиграции, беженцев и гражданства, до прошлого рекорда 2021 года в 401 тысячу иммигрантов такое большое число новых постоянных жителей Канада принимала в 1913 году.

По информации Министерства иммиграции, беженцев и гражданства, до прошлого рекорда 2021 года в 401 тысячу иммигрантов такое большое число новых постоянных жителей Канада принимала в 1913 году.

В 2022-м было обработано 5,2 млн заявлений на получение постоянного места жительства, временного вида на жительство и гражданства. Это в два раза больше, чем количество заявок, обработанных в позапрошлом году.

«Поскольку правительство Канады сосредоточено на решении острой проблемы нехватки рабочей силы, с которой мы сталкиваемся сегодня, и построении сильной экономики в будущем, одно остается несомненным: иммиграция является ключевой частью решения», — говорится в публикации.

По данным канадских властей, на долю иммигрантов приходится почти 100% прироста рабочей силы страны. Примерно 75% прироста населения Канады приходится на иммиграцию, в основном в экономической категории. Министерство прогнозирует, что к 2036 году иммигранты будут составлять до 30% населения Канады, по сравнению с 20,7% в 2011 году.

Количество постоянных жителей, которых Канада принимает каждый год, основано на годовом плане уровней иммиграции, который выносится на рассмотрение парламента. Согласно представленному в ноябре прошлого года плану, в этом году страна намерена принять 465 тыс. иммигрантов, а к 2025 году этот показатель должен достичь отметки в 500 тыс. человек.