В США владелицу похоронного бюро посадили за торговлю фрагментами трупов

Бывшая владелица похоронного бюро в штате Колорадо была приговорена к 20 годам тюремного заключения за вскрытие сотен тел и торговлю частями человеческого тела, 4 января пишет The Times.

Бывшая владелица похоронного бюро в штате Колорадо была приговорена к 20 годам тюремного заключения за вскрытие сотен тел и торговлю частями человеческого тела, 4 января пишет The Times.

46-летняя Меган Хесс в июле признала себя виновной в обмане родственников погибших путем вскрытия 560 трупов и продажи частей тел без разрешения. Хесс управляла похоронным бюро Sunset Mesa и организацией по производству частей тела Donor Services из того же здания в Монтроузе, штат Колорадо.

Суд приговорил Хесс к 20 годам федерального тюремного заключения, что является максимальным сроком, предусмотренным законом. Мать Хесс, 69-летняя Ширли Кох, которая расчленяла тела, также признала мошенничество и была приговорена к 15 годам заключения.

Обучающие хирургические компании и другие фирмы, купившие у Гесса руки, ноги, головы и туловища, не знали, что они были получены обманным путем, заявили прокуроры.

«Это самое эмоционально изматывающее дело, с которым я когда-либо сталкивалась в суде, — сказала Кристин Аргуэлло, окружной судья США, во время вынесения приговора в Колорадо. — Суд обеспокоен тем, что подсудимая Хесс отказывается брать на себя какую-либо ответственность за свое поведение».

Прокуроры подчеркнули «жуткий характер» схемы Хесс и назвали ее одним из самых значительных дел о частях тела в новейшей истории США. «Хесс и Кох время от времени использовали свое похоронное бюро, по сути, для кражи тел и частей тел, используя поддельные и поддельные формы доноров», — заявил Тим Нефф, представитель обвинения, в судебном иске.

Сама Хесс отказалась говорить с судьей в суде. Ее адвокат сказал, что ее поведение может быть связано с черепно-мозговой травмой в 18 лет. Они добавили, что ее очерняли как ведьму, монстра и упыря, хотя вместо этого она является «сломанным человеком». Кох сказала судье, что взяла на себя ответственность за свои действия и сожалеет.

Двадцать шесть жертв описали свой ужас, узнав, что случилось с их близкими. «Нашу милую маму, ее расчленили, — сказал один. — У нас даже нет названия для такого гнусного преступления».

По словам прокуроров, Хесс взимала с семей до 1000 долларов за кремацию, которой никогда не было, и предлагала другим бесплатную кремацию в обмен на пожертвование тела. Прокуроры заявили, что 200 семей получили кремированный прах из мусорных баков, смешанный с останками разных трупов.

Федеральное расследование было инициировано расследованием Reuters о продаже частей тела в США. Бывшие рабочие сообщили информационному агентству, что Хесс и Кох проводили несанкционированные расчленения тел. ФБР провело обыск в бизнесе вскоре после публикации истории в 2018 году.

В США незаконно продавать такие органы, как сердце, почки и сухожилия, для трансплантации; они должны быть пожертвованы. Однако продажа частей тела, таких как головы, руки и позвоночники, для использования в исследованиях или образовании не регулируется федеральным законом.