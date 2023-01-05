Сын Трампа подписал многомиллионный договор с видеоплатформой Rumble

Договор на крупную сумму с канадской видеоплатформой Rumble подписал сын экс-президента США Дональд Трамп (младший) 3 января, сообщает американский новостной портал Axios.

Договор на крупную сумму с канадской видеоплатформой Rumble подписал сын экс-президента США Дональд Трамп (младший) 3 января, сообщает американский новостной портал Axios.

По условиям контракта, Трамп-младший будет вести телевизионное шоу, которое будет транслироваться два раза в неделю начиная с 23 января. Планируется, что поначалу новый ведущий будет обсуждать свежие новости, а в дальнейшем начнет выступать в качестве интервьюера.

Напомним, Дональд Трамп-младший присоединился к Rumble в 2021 году. С этого времени на него успело подписаться более 1 млн пользователей.

Платформа Rumble, головной офис которой находится в Торонто, занимает ведущие позиции среди альтернативных площадок, которые появились после штурма Капитолия 6 января 2021 года. В ноября 2022 годы Rumble заявила о том, что число ее активных пользователей достигло 71 млн. Из них 53 млн проживают в США и Канаде.