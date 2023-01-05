Канадские покупатели недвижимости выбирают фиксированные ставки

Перевозбужденные канадские покупатели недвижимости больше не выбирают ипотечные кредиты с переменной процентной ставкой. Данные Банка Канады (BoC) показывают, что ипотечные заемщики предпочитали фиксированные ставки в октябре

Перевозбужденные канадские покупатели недвижимости больше не выбирают ипотечные кредиты с переменной процентной ставкой. Данные Банка Канады (BoC) показывают, что ипотечные заемщики предпочитали фиксированные ставки в октябре. Большинство новых заемщиков в начале года выбирали различные условия. Эта тенденция быстро меняется по мере нормализации ставок и удешевления фиксированных ставок.

Канадские домохозяйства больше не выбирают ипотечные кредиты с переменной процентной ставкой по мере роста ставок. Только 29,7% новых незастрахованных ипотечных кредитов в октябре имели переменные процентные условия. Это резко снизилось по сравнению с 40,1%, о которых сообщалось месяцем ранее, и 60,1%, когда ставки достигли пика в январе 2022 года. Переменные ставки были наиболее популярны для незастрахованного долга, но был и страховой бум.

Застрахованный ипотечный кредит пережил аналогичный бум и спад на рынке с переменной процентной ставкой. Около 24,1% новых застрахованных ипотечных долгов в октябре имели переменные издержки. Это меньше, чем 34,1% месяцем ранее, и 39,3% во время пика доли рынка в январе 2022 года. Это очень большой сдвиг за такое короткое время, и он связан с затратами.

Канадские ипотечные заемщики изменили предпочтения в отношении стоимости заимствования. Средняя процентная ставка по незастрахованным кредитам с переменными условиями в октябре составила 5,53%. Это была существенная премия по сравнению со средним показателем в 5,18% по всем кредитам. Другими словами, ипотечные кредиты с фиксированными ставками привели к снижению среднего показателя.

Этого не было в январе, когда доля рынка достигла своего пика. Незастрахованные ипотечные кредиты с переменной процентной ставкой составили в среднем 1,45% в январе 2022 года по сравнению с 1,89% в целом. Это может привести к значительной экономии денежных средств, если ваша ипотека с переменной процентной ставкой внезапно не подскочит.

Аналогичный сдвиг наблюдался и в отношении застрахованных кредитов. Процентная ставка по переменным кредитам в октябре составила в среднем 5,53% по сравнению с 5,18% по общей сумме всех ипотечных кредитов. Еще в январе переменные кредиты составляли в среднем 1,51%, что почти на 50 базисных пунктов ниже общего объема. Заемщики, по-видимому, выбирают самый дешевый кредит, не задумываясь о будущем. Это имеет больше смысла, когда вы понимаете, что краткосрочные инвесторы составляли большую долю рынка.

Большинство канадских домохозяйств традиционно выбирают графики погашения с фиксированным сроком погашения. Они могут стоить немного дороже, но они снижают риск и обеспечивают душевное спокойствие. Это удивительно ответственный поступок, но это не то, что произошло за последние два года.

Стимулирование Банка Англии по низким ставкам привело к большой скидке на кредиты с переменной ставкой. Разрыв усилился, поскольку центральные банки не поспевали за рынком. Они активно игнорировали растущую доходность облигаций и инфляцию, а также ограниченную занятость. Такая большая скидка оказалась слишком заманчивой, чтобы не воспользоваться ею, но оглядываясь назад, это может показаться ловушкой. Особенно с тех пор, как центральный банк предпринял необычный шаг, пообещав домохозяйствам низкие ставки до следующего года.

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Ольга Успенская

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