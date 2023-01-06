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Новости Определились финалисты канадского молодежного чемпионата мира по хоккею

Определились финалисты канадского молодежного чемпионата мира по хоккею

Виктория Христова Янв 6, 2023 Новости, Новости Канады, Спорт Комментарии к записи Определились финалисты канадского молодежного чемпионата мира по хоккею отключены 41 Просмотров

Канада и Чехия встретятся в финале молодежного чемпионата мира по хоккею в Канаде, 5 января сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея на льду (IIHF)

Канада и Чехия встретятся в финале молодежного чемпионата мира по хоккею в Канаде, 5 января сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея на льду (IIHF).

В финале молодёжного чемпионата мира по хоккею встретятся сборные Канады и Чехии. В полуфинале команда Чехии переиграла сборную Швеции со счетом 2:1. Команда Канады обыграла сборную США со счетом 6:2.

Финальный матч пройдет 6 января в 02:30 мск. В матче за третье место встретятся сборные Швеции и США 5 января в 22:30 мск.

Отмечается, что чешская сборная впервые с 2001 года вышла в финал молодежного первенства, который проходил в подмосковном Подольске. Сборная Чехии вышла из группы с канадцами, шведами, немцами и австрийцами с первого места, набрав 10 очков. Чехи опередили канадцев на одно очко, обыграв их в группе со счетом 5:2.

Напомним также, что сборная Канады выигрывала молодежное первенство в 2020 и 2022 году.

 

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