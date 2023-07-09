Ученые из Канады разработали упаковку, предупреждающую об опасных бактериях в сыром мясе

На дне инновационной упаковки расположен сенсор, к которому стекает сок из еды. Датчик определяет, безопасно ли содержимое. При этом вскрывать упаковку не нужно.

Биоинженеры из канадского Университета Макмастера создали упаковочный лоток, который может сигнализировать о наличии в сыром или приготовленном мясе сальмонеллы.

Благодаря наклонным бортикам сок из еды стекает к сенсору на дне упаковки. Технология позволяет в режиме реального времени определять, заражено ли содержимое. Результаты передаются в мобильное приложение. При этом вскрывать упаковку не нужно.

По задумке ученых технология может заменить дорогостоящие проверки качества продуктов в лабораториях и снизить число отравлений. Подобная упаковка уже используется в Японии, но канадская разработка может удешевить ее и сделать более массовой.

Прототип лотка покрыт безопасным для продуктов реагентом. Он позволяет встроенному датчику обнаруживать и сигнализировать о наличии опасных бактерий. Технологию легко адаптировать к определению других вредных веществ — например кишечной палочки и листерии, сказали биоинженеры.

Кроме того, по словам исследователей, упаковка с датчиками позволит сэкономить на здравоохранении. Ежегодно около 600 млн человек страдают инфекционными заболеваниями из-за испорченных продуктов, утверждают авторы статьи. В будущем они планируют добавить в систему зонды, чувствительные к другим пищевым патогенам, чтобы упаковка проверяла несколько показателей.