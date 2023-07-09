В Канаде эмодзи были приравнены к подписи на договоре

В Канаде решением суда смайлики и эмодзи были признаны допустимыми в качестве подписи на договорах и прочих документах.

В Канаде решением суда смайлики и эмодзи были признаны допустимыми в качестве подписи на договорах и прочих документах.

Прецедент создал оптовый покупатель, который планировал заключить договор с фермером на закупку льна. Переговоры велись по переписке через Интернет. Представитель покупателя льна в письме попросил фермера подтвердить контракт на закупку товара на сумму более 100 тысяч долларов хотя бы на словах, на что фермер прислал ответ – эмодзи в виде поднятого большого пальца. На повторную просьбу подтвердить контракт на лён, вновь пришло аналогичное сообщение.

Прежде контракты, подписанные фермером с помощью смайликов и эмодзи, всегда выполнялись, но на этот раз, после того, как урожай был собран, фермер продал его другому покупателю.

Оптовик, лишившись партии товара, подал на фермера в суд, предъявив переписку в качестве доказательства наличия договора на поставку льна. Ответчик заявил, что смайлик он поставил только для того, чтобы подтвердить, что сообщение дошло и прочитано. Но суд решил иначе и приравнял эмодзи в виде поднятого большого пальца к согласию на поставку.

В вердикте было указано, что в Канаде, как и в большинстве стран мира, большой палец руки, поднятый вверх, означает не только одобрение, но и согласие, и является допустимым способом подписания контрактов. Таким образом, фермера присудили к выплате неустойки в 60 тысяч долларов.