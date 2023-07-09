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Batata
Клубни сладких бататов. Фото Llez, Википедия.

Бататы и рецепты из бататов

Megan Jorgensen Июл 9, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Полезные продукты, Сам себе ресторан, Это интересно Оставить комментарий 51 Просмотров

Бататы – мы довольно мало о них знаем, но овощ замечательный

Бататы и рецепты из них: бататы, запечённые с яблоками, жареные бататы, фаршированные бататы, запеканка из бататов, суфле из бататов.

Бататы – овощ интересный. Хотя непривычный для нашего вкуса… До относительно недавних пор в Центральную и Южную Америку из наших краёв редко народ ездил – а там их, этих бататов – навалом, потому что они родом из Южной Америки.

Но сегодня выращивают батат по всему миру – в тропиках и субтропиках. Проблема в том, что у нас мало знают, как их готовить и что они из себя вообще представляют.

Бататы имеют форму бугристую, как бы странно-непонятную. Цвет может быть пурпурным, желтым, коричневым – с виду на картошку похож (хотя это совершенно иное семейство).

Мяготь – беловатая, иногда желтая или даже оранжевая. Потому что в батате много витаминов и каротина – отсюда и цвет, как у морковки иногда.

Вкусом бататы мучнисто-сладкие, а поэтому их надо подавать с кислым продуктом, как то: поливать лимонным соком, посыпать цедрой апельсина или приправлять порошком карри и острым перцем. Хотя, если нравится, можно даже посыпать сахаром, чтобы получилось сладкое блюдо.

Жарят бататы, как обычную картошку. И варят так же. Подают часто гарниром к мясу. Бататов в магазинах сегодня полным-полно. Плод не самый дорогой, вкусный, симпатичный и оригинальный (для нашей кухни). Рецептов блюд из батата множество. Ниже несколько из них:

Рецепт бататов запеченых с яблоками

Очень интересный десерт. Казалось бы – батат, это овощ, а овощи для десертов не очень годятся, как правило. А вот, поди ж ты…

  • Килограмм бататов чистим, моем, нарезаем кубиками примерно по сантиметру-полтора.
  • Три спелых, симпатичных яблока режем дольками.
  • Выкладываем бататы и яблоки в один слой в форму для запеканки – предварительно смазав форму маслом.
  • Смешиваем три столовые ложки сахара (можно ванильного) и половину чайной ложки корицы, посыпаем этой сахарно-коричной смесью бататно-яблочную смесь.
  • Поливаем смесь шестью-восьмью ложками апельсинового сока.
  • Ставим в духовку, нагретую не очень горячо – градусов до 160, – на часик.

Ароматно, вкусно, просто замечательно. Гости будут долго гадать, из чего десерт приготовлен.

Жареные бататы

Батат можно просто пожарить с грудинкой.

Если речь о килограмме бататов, надо их почистить и нарезать тонкими дольками, после чего смешать со 100 граммами грудинки. Сначала обжарить грудинку до хрустящей корочки (в 5-6 столовых ложках оливкового масла), убрать её со сковороды, а уж затем, в выделившимся сале, жарить бататы на среднем или средне-слабом огне минут 15.

Когда бататы поджарятся, сверху положить грудинку и полить любым не очень крепким соусом. Или сметаной. Еда сытная, калорийная, что есть, то есть.

Фаршированные бататы

Бататы фаршированные — не совсем привычны, однако, хороши, хороши, ничего не скажешь. И ведь рецепт-то достаточно прост в исполнении.

Готовим фаршированные бататы:

  • Выбираем четыре одинаковых батата, моем их, накалываем несколько раз вилкой, смазываем оливковым маслом и укладываем на среднюю решетку в духовке, при температуре градусов под 250 по Цельсию. Пусть запекутся. Минут 30-40 хватит.
  • Смешиваем 200 граммов сметаны, сок половины лимона, столовую ложку сливочного масла, немного соли и перца.
  • Срезаем у каждого печеного батата крышечку сверху плода, извлекаем мякоть и заполняем внутренность смесью из сметаны и сока лимона.
  • Опять укладываем бататы на решетку. На сей раз печем минут 10-15. Бататы фаршированные готовы.
  • Это гарнир к мясным блюдам. Кстати, пришло блюдо из Африки.

Запеканка из бататов

Без предисловий, приступим к рассказу о запеканке.

  • Шесть более-менее одинаоковых бататов моем, смазываем сливочным маслом (совсем немного масла используем) и печем в духовке, нагретой до 250 градусов по Цельсию минут 50, может быть, до часа. Примерно через 20 минут после начала печения, надо проколоть бататы вилкой.
  • После того, как бататы испекутся, разрезаем их пополам и извлекаем мякоть, которую растираем в пюре.
  • Добавляем в мякоть бататов две столовые ложки сливочного масла, четыре столовые ложки сливок, пол-чайной ложки соли и одну чайную ложку ликера шерри!
  • Укладываем пюре в форму для запеканки (а можно в ряд маленьких формочек).
  • Посыпаем смесью из толченых сухариков и тертого твердого сыра (например, пармезанского).
  • Ставим в духовку, нагретую до 200 градусов по Цельсию и запекаем минут пятнадцать.

Суфле из бататов

При виде народа, недоуменно обходящего залежи бататов в овощных лавках, всегда сердце щемит от жалости – люди, как же вы не знаете, что суфле из бататов – одно из симпатичнейших блюд:

  • Берем граммов пятьсот бататов. Кладем их в воду и варим до получаса – пока не будут готовы. Проверяем точно так же, как картошку – прокалывая вилкой.
  • Когда бататы охладятся немного,разминаем их вилкой или давилкой, а то и миксером в пюре превращаем.
  • Давим в пюре один большой спелый банан и смешиваем с пюре из бататов.
  • Теперь взбиваем полторы столовых ложки сливочного масла с тремя желтками, солим чайной ложкой соли, добавляем четыре ложки столовых горячего молока, приправляем щепоткой мускатного ореха и взбиваем смесь в пену.
  • Осторожно, аккуратно добавляем взбитую яично-молочную смесь в пюре из бататов и, тщательно всё перемешиваем.
  • Заполняем этой смесью форму для запеканки на две трети, нагреваем духовку до 200 градусов, ставим форму на среднюю полочку духовки и запекаем минут 30.

Суфле готово!

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