Бататы – мы довольно мало о них знаем, но овощ замечательный

Бататы и рецепты из них: бататы, запечённые с яблоками, жареные бататы, фаршированные бататы, запеканка из бататов, суфле из бататов.

Бататы – овощ интересный. Хотя непривычный для нашего вкуса… До относительно недавних пор в Центральную и Южную Америку из наших краёв редко народ ездил – а там их, этих бататов – навалом, потому что они родом из Южной Америки.

Но сегодня выращивают батат по всему миру – в тропиках и субтропиках. Проблема в том, что у нас мало знают, как их готовить и что они из себя вообще представляют.

Бататы имеют форму бугристую, как бы странно-непонятную. Цвет может быть пурпурным, желтым, коричневым – с виду на картошку похож (хотя это совершенно иное семейство).

Мяготь – беловатая, иногда желтая или даже оранжевая. Потому что в батате много витаминов и каротина – отсюда и цвет, как у морковки иногда.

Вкусом бататы мучнисто-сладкие, а поэтому их надо подавать с кислым продуктом, как то: поливать лимонным соком, посыпать цедрой апельсина или приправлять порошком карри и острым перцем. Хотя, если нравится, можно даже посыпать сахаром, чтобы получилось сладкое блюдо.

Жарят бататы, как обычную картошку. И варят так же. Подают часто гарниром к мясу. Бататов в магазинах сегодня полным-полно. Плод не самый дорогой, вкусный, симпатичный и оригинальный (для нашей кухни). Рецептов блюд из батата множество. Ниже несколько из них:

Рецепт бататов запеченых с яблоками

Очень интересный десерт. Казалось бы – батат, это овощ, а овощи для десертов не очень годятся, как правило. А вот, поди ж ты…

Килограмм бататов чистим, моем, нарезаем кубиками примерно по сантиметру-полтора.

Три спелых, симпатичных яблока режем дольками.

Выкладываем бататы и яблоки в один слой в форму для запеканки – предварительно смазав форму маслом.

Смешиваем три столовые ложки сахара (можно ванильного) и половину чайной ложки корицы, посыпаем этой сахарно-коричной смесью бататно-яблочную смесь.

Поливаем смесь шестью-восьмью ложками апельсинового сока.

Ставим в духовку, нагретую не очень горячо – градусов до 160, – на часик.

Ароматно, вкусно, просто замечательно. Гости будут долго гадать, из чего десерт приготовлен.

Жареные бататы

Батат можно просто пожарить с грудинкой.

Если речь о килограмме бататов, надо их почистить и нарезать тонкими дольками, после чего смешать со 100 граммами грудинки. Сначала обжарить грудинку до хрустящей корочки (в 5-6 столовых ложках оливкового масла), убрать её со сковороды, а уж затем, в выделившимся сале, жарить бататы на среднем или средне-слабом огне минут 15.

Когда бататы поджарятся, сверху положить грудинку и полить любым не очень крепким соусом. Или сметаной. Еда сытная, калорийная, что есть, то есть.

Фаршированные бататы

Бататы фаршированные — не совсем привычны, однако, хороши, хороши, ничего не скажешь. И ведь рецепт-то достаточно прост в исполнении.

Готовим фаршированные бататы:

Выбираем четыре одинаковых батата, моем их, накалываем несколько раз вилкой, смазываем оливковым маслом и укладываем на среднюю решетку в духовке, при температуре градусов под 250 по Цельсию. Пусть запекутся. Минут 30-40 хватит.

Смешиваем 200 граммов сметаны, сок половины лимона, столовую ложку сливочного масла, немного соли и перца.

Срезаем у каждого печеного батата крышечку сверху плода, извлекаем мякоть и заполняем внутренность смесью из сметаны и сока лимона.

Опять укладываем бататы на решетку. На сей раз печем минут 10-15. Бататы фаршированные готовы.

Это гарнир к мясным блюдам. Кстати, пришло блюдо из Африки.

Запеканка из бататов

Без предисловий, приступим к рассказу о запеканке.

Шесть более-менее одинаоковых бататов моем, смазываем сливочным маслом (совсем немного масла используем) и печем в духовке, нагретой до 250 градусов по Цельсию минут 50, может быть, до часа. Примерно через 20 минут после начала печения, надо проколоть бататы вилкой.

После того, как бататы испекутся, разрезаем их пополам и извлекаем мякоть, которую растираем в пюре.

Добавляем в мякоть бататов две столовые ложки сливочного масла, четыре столовые ложки сливок, пол-чайной ложки соли и одну чайную ложку ликера шерри!

Укладываем пюре в форму для запеканки (а можно в ряд маленьких формочек).

Посыпаем смесью из толченых сухариков и тертого твердого сыра (например, пармезанского).

Ставим в духовку, нагретую до 200 градусов по Цельсию и запекаем минут пятнадцать.

Суфле из бататов

При виде народа, недоуменно обходящего залежи бататов в овощных лавках, всегда сердце щемит от жалости – люди, как же вы не знаете, что суфле из бататов – одно из симпатичнейших блюд:

Берем граммов пятьсот бататов. Кладем их в воду и варим до получаса – пока не будут готовы. Проверяем точно так же, как картошку – прокалывая вилкой.

Когда бататы охладятся немного,разминаем их вилкой или давилкой, а то и миксером в пюре превращаем.

Давим в пюре один большой спелый банан и смешиваем с пюре из бататов.

Теперь взбиваем полторы столовых ложки сливочного масла с тремя желтками, солим чайной ложкой соли, добавляем четыре ложки столовых горячего молока, приправляем щепоткой мускатного ореха и взбиваем смесь в пену.

Осторожно, аккуратно добавляем взбитую яично-молочную смесь в пюре из бататов и, тщательно всё перемешиваем.

Заполняем этой смесью форму для запеканки на две трети, нагреваем духовку до 200 градусов, ставим форму на среднюю полочку духовки и запекаем минут 30.

Суфле готово!