Бататы – мы довольно мало о них знаем, но овощ замечательный
Бататы – овощ интересный. Хотя непривычный для нашего вкуса… До относительно недавних пор в Центральную и Южную Америку из наших краёв редко народ ездил – а там их, этих бататов – навалом, потому что они родом из Южной Америки.
Но сегодня выращивают батат по всему миру – в тропиках и субтропиках. Проблема в том, что у нас мало знают, как их готовить и что они из себя вообще представляют.
Бататы имеют форму бугристую, как бы странно-непонятную. Цвет может быть пурпурным, желтым, коричневым – с виду на картошку похож (хотя это совершенно иное семейство).
Мяготь – беловатая, иногда желтая или даже оранжевая. Потому что в батате много витаминов и каротина – отсюда и цвет, как у морковки иногда.
Вкусом бататы мучнисто-сладкие, а поэтому их надо подавать с кислым продуктом, как то: поливать лимонным соком, посыпать цедрой апельсина или приправлять порошком карри и острым перцем. Хотя, если нравится, можно даже посыпать сахаром, чтобы получилось сладкое блюдо.
Жарят бататы, как обычную картошку. И варят так же. Подают часто гарниром к мясу. Бататов в магазинах сегодня полным-полно. Плод не самый дорогой, вкусный, симпатичный и оригинальный (для нашей кухни). Рецептов блюд из батата множество. Ниже несколько из них:
Рецепт бататов запеченых с яблоками
Очень интересный десерт. Казалось бы – батат, это овощ, а овощи для десертов не очень годятся, как правило. А вот, поди ж ты…
- Килограмм бататов чистим, моем, нарезаем кубиками примерно по сантиметру-полтора.
- Три спелых, симпатичных яблока режем дольками.
- Выкладываем бататы и яблоки в один слой в форму для запеканки – предварительно смазав форму маслом.
- Смешиваем три столовые ложки сахара (можно ванильного) и половину чайной ложки корицы, посыпаем этой сахарно-коричной смесью бататно-яблочную смесь.
- Поливаем смесь шестью-восьмью ложками апельсинового сока.
- Ставим в духовку, нагретую не очень горячо – градусов до 160, – на часик.
Ароматно, вкусно, просто замечательно. Гости будут долго гадать, из чего десерт приготовлен.
Жареные бататы
Батат можно просто пожарить с грудинкой.
Если речь о килограмме бататов, надо их почистить и нарезать тонкими дольками, после чего смешать со 100 граммами грудинки. Сначала обжарить грудинку до хрустящей корочки (в 5-6 столовых ложках оливкового масла), убрать её со сковороды, а уж затем, в выделившимся сале, жарить бататы на среднем или средне-слабом огне минут 15.
Когда бататы поджарятся, сверху положить грудинку и полить любым не очень крепким соусом. Или сметаной. Еда сытная, калорийная, что есть, то есть.
Фаршированные бататы
Бататы фаршированные — не совсем привычны, однако, хороши, хороши, ничего не скажешь. И ведь рецепт-то достаточно прост в исполнении.
Готовим фаршированные бататы:
- Выбираем четыре одинаковых батата, моем их, накалываем несколько раз вилкой, смазываем оливковым маслом и укладываем на среднюю решетку в духовке, при температуре градусов под 250 по Цельсию. Пусть запекутся. Минут 30-40 хватит.
- Смешиваем 200 граммов сметаны, сок половины лимона, столовую ложку сливочного масла, немного соли и перца.
- Срезаем у каждого печеного батата крышечку сверху плода, извлекаем мякоть и заполняем внутренность смесью из сметаны и сока лимона.
- Опять укладываем бататы на решетку. На сей раз печем минут 10-15. Бататы фаршированные готовы.
- Это гарнир к мясным блюдам. Кстати, пришло блюдо из Африки.
Запеканка из бататов
Без предисловий, приступим к рассказу о запеканке.
- Шесть более-менее одинаоковых бататов моем, смазываем сливочным маслом (совсем немного масла используем) и печем в духовке, нагретой до 250 градусов по Цельсию минут 50, может быть, до часа. Примерно через 20 минут после начала печения, надо проколоть бататы вилкой.
- После того, как бататы испекутся, разрезаем их пополам и извлекаем мякоть, которую растираем в пюре.
- Добавляем в мякоть бататов две столовые ложки сливочного масла, четыре столовые ложки сливок, пол-чайной ложки соли и одну чайную ложку ликера шерри!
- Укладываем пюре в форму для запеканки (а можно в ряд маленьких формочек).
- Посыпаем смесью из толченых сухариков и тертого твердого сыра (например, пармезанского).
- Ставим в духовку, нагретую до 200 градусов по Цельсию и запекаем минут пятнадцать.
Суфле из бататов
При виде народа, недоуменно обходящего залежи бататов в овощных лавках, всегда сердце щемит от жалости – люди, как же вы не знаете, что суфле из бататов – одно из симпатичнейших блюд:
- Берем граммов пятьсот бататов. Кладем их в воду и варим до получаса – пока не будут готовы. Проверяем точно так же, как картошку – прокалывая вилкой.
- Когда бататы охладятся немного,разминаем их вилкой или давилкой, а то и миксером в пюре превращаем.
- Давим в пюре один большой спелый банан и смешиваем с пюре из бататов.
- Теперь взбиваем полторы столовых ложки сливочного масла с тремя желтками, солим чайной ложкой соли, добавляем четыре ложки столовых горячего молока, приправляем щепоткой мускатного ореха и взбиваем смесь в пену.
- Осторожно, аккуратно добавляем взбитую яично-молочную смесь в пюре из бататов и, тщательно всё перемешиваем.
- Заполняем этой смесью форму для запеканки на две трети, нагреваем духовку до 200 градусов, ставим форму на среднюю полочку духовки и запекаем минут 30.
Суфле готово!