В Канаде для нового завода по разведения мух было выделено 58 миллионов долларов.

Этот объект, расположенный в Квебеке, уже занимается производством органической муки и удобрений из личинок черной львинки и теперь получил значительные средства для своего развития.

Инвестиции, поддержанные Idealist Capital, Sanimax (логистическая компания, занимающаяся утилизацией агропродовольственных отходов) и фондом Fondaction, помогут ускорить рост канадского стартапа путем расширения производственных мощностей и постройки второго коммерческого завода.

Компания Entosystem перерабатывает тонны органических отходов, уменьшая экологическое воздействие пищевого производства.

Их углеродно-отрицательное предприятие в Драммондвилле, способно перерабатывать 90 000 тонн органики в 5 000 тонн высококачественной белковой муки и 15 000 тонн удобрений для органического земледелия.

Согласно независимому исследованию, этот инновационный проект снижает выбросы парниковых газов на 85% по сравнению с традиционным производством черной львинки и производит углеродные кредиты.

Седрик Прово, президент и соучредитель Entosystem, отметил важность сотрудничества с партнёрами в достижении амбициозных целей.

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