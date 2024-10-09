С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает прохладный осенний вторник. Утром 13°C, Днём 17°C, Вечером 12°C. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Всемирный день почты (World Post Day) — один из международных дней, отмечаемых в системе Организации Объединенных Наций. Проводится ежегодно 9 октября по решению 14 конгресса Всемирного почтового союза (Universal Postal Union) в день создания союза в 1874 году. А Всемирным днем почты этот день был провозглашен на Конгрессе Всемирного союза почтовиков, состоявшемся в Токио в 1969 году.

В церковном календаре на этот день приходится память Иоанна Богослова — одного из Двенадцати апостолов, автора Евангелия от Иоанна, Книги Откровения и трех посланий Нового Завета. На Руси в этот день судили о предстоящей погоде. Если на Богослова выпадал снег, то зиму ждали на Михайлов день. Говорили, что если первый снег упадет, когда на вишне нет листа, то зима придет скоро. По листьям же гадали о зиме: если они опадают с деревьев не чисто, то нужно ждать морозов.

9 октября 1991 года, 33 года назад, учреждена Букеровская премия за лучший роман на русском языке — «Русский Букер».

9 октября 1829 года было совершено первое восхождение на наиболее высокую (5 156 м) западную вершину «библейской» горы Арарат, находившейся в районе, в те времена принадлежавшем России. Группу первопроходцев возглавлял 62-летний академик Петербургской академии наук Егор Иванович Паррот, русский физик немецкого происхождения, с 1800 года работавший в России. Помимо его ассистентов и проводников в отряд также входил 24-летний этнограф Хачатур Абовян, будущий основоположник новой армянской литературы.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся осенью, друзья! Еще нас ждут теплые деньки, но уже не за горами листопад, кленовые ковры под ногами и буйное разноцветье деревьев! Не болейте, и вдыхайте аромат уже проснувшейся царицы природы!

С добрым утром, Монреаль! С добрым октябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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