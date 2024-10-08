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Новости Ученые из Ирландии и Канады: газировка и соки увеличивают риск инсульта
Фото: https://disgustingmen.com/

Ученые из Ирландии и Канады: газировка и соки увеличивают риск инсульта

Степан Артемьевский Окт 8, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Ученые из Ирландии и Канады: газировка и соки увеличивают риск инсульта отключены 12 Просмотров

Специалисты из Университета Голуэя в Ирландии и Университета Макмастера в Канаде выяснили, что частое употребление газированных напитков и фруктовых соков способствует повышению вероятности инсульта. 

 

В исследовании участвовали почти 27 тысяч человек из 27 различных стран, среди которых 13,5 тысячи ранее перенесли инсульт. Добровольцы принадлежали к разнообразным этническим и географическим группам с различной предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Участники ответили на анкеты о своем образе жизни, питании и физической активности, уделяя особое внимание потреблению газировок и соков. На основе полученных данных исследователи проанализировали связь между этими продуктами и риском инсульта.

Результаты показали, что как обычная, так и диетическая газировка увеличивает риск инсульта на 22%, особенно у тех, кто ежедневно пьет два и более стаканов. Употребление фруктовых соков повышает риск внутреннего кровоизлияния на 37%, особенно при частом потреблении. Исследование также отметило, что женщины подвержены таким рискам больше, чем мужчины.

Полезными напитками оказались зеленый и черный чай, а также вода, которая снижает вероятность тромбообразования при употреблении семи и более чашек в день.

Авторы исследования предполагают, что отрицательное влияние соков и газировки на здоровье связано с использованием концентратов и высоким содержанием сахара. Ранее ВОЗ рекомендовала ограничивать потребление сахара до 20-25 граммов, что соответствует количеству в стакане сладкой газировки.

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