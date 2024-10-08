Рост продаж жилья на 18% и 25% в регионах Монреаля и Квебека

Профессиональная ассоциация брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ) сообщает, что продажи жилья в Монреале в сентябре выросли на 18% по сравнению с прошлым годом и на 25% в регионе Квебек.

В четверг ассоциация сообщила, что продажи недвижимости в районе Монреаля составили 3201 единицу, превысив исторический средний показатель за месяц.

Рост продаж произошел по мере того, как количество предложений также увеличилось. Количество новых предложений увеличилось на 9% до 6207 единиц, в то время как общее количество действующих предложений выросло на 15% по сравнению с прошлым годом и составило 18 078.

Объем продаж в Монреальском регионе увеличился на 26% по сравнению с прошлым годом и составил 2 миллиарда долларов.

Средняя цена домов на одну семью составила 590 000 долларов, что на 7% больше, чем в прошлом году, в то время как средняя цена кондоминиумов составила 415 000 долларов, что на 4% больше.

В столичном районе Квебека продажи жилья составили 771 единицу по состоянию на сентябрь 2024 года, что также является уровнем транзакционной активности, превышающим средний исторический показатель, зарегистрированный с момента сбора данных Centris в 2000 году.

Картина отличается от картины в Монреале: количество новых предложений сократилось на 3%, а общее количество действующих предложений сократилось на 19% по сравнению с прошлым годом.

Объем продаж в регионе Квебек увеличился на 42% по сравнению с прошлым годом и составил почти 321,6 миллиона долларов.

Средняя цена домов на одну семью составила 400 000 долларов, что на 13% больше, чем в прошлом году, в то время как средняя цена кондоминиумов составила 272 500 долларов, что на 9% больше.

Во всем Квебеке продажи выросли на 20% по сравнению с сентябрем 2023 года и составили 6960 единиц, в то время как средняя цена домов на одну семью в провинции выросла на 7% и составила 450 000 долларов.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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