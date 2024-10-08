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Новости День основания Китайской Народной Республики отметили в Канаде
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Китайский квартал в самом центре Монреаля. Маленький, но милый. Фото wemontreal.com.

День основания Китайской Народной Республики отметили в Канаде

Степан Артемьевский Окт 8, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи День основания Китайской Народной Республики отметили в Канаде отключены 1 Просмотров

В этом году по всему миру проходят торжества в честь 75-летия Китайской Народной Республики.

 

В Канаде прошло значительное мероприятие под названием «Написано в небе: моя китайская история».

Праздничный вечер, организованный при поддержке Медиакорпорации Китая и посольства КНР в Канаде, собрал около 500 участников.

В рамках мероприятия была открыта фотовыставка, приуроченная к 75-летию республики.

Посетители могли оставить свои поздравления и добрые слова на свитках «Написано в небе», направленных к Поднебесной и её народу.

Множество гостей отметили, что успехи Китая в социальном и экономическом аспекте, а также его уникальный путь модернизации создают новые возможности для различных стран, включая Канаду.

Участники вечера верят, что это событие также будет способствовать укреплению культурных связей между двумя нациями.

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