Дмитрий Губерниев намерен судиться с Канадой

Спортивный комментатор и телеведущий из России, Дмитрий Губерниев, оказался под санкциями Канады.
Он собирается обратиться в суд, чтобы добиться исключения своего имени из этого списка.
В октябре 2022 года Канада наложила ограничения на Губерниева, и с тех пор он требует отмены санкций и официальных извинений.
Однако, по словам Губерниева, до сих пор этого не произошло.
В одном из недавних интервью комментатор заявил о своем намерении бороться за свои права в судебных инстанциях.
“Я уже нашел международных юристов, которые готовы помочь мне в этом вопросе”, – сообщил ведущий.
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