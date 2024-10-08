Дмитрий Губерниев намерен судиться с Канадой

Дмитрий Губерниев планирует подать иск против Канады в связи с введением против него санкций.

Спортивный комментатор и телеведущий из России, Дмитрий Губерниев, оказался под санкциями Канады.

Он собирается обратиться в суд, чтобы добиться исключения своего имени из этого списка.

В октябре 2022 года Канада наложила ограничения на Губерниева, и с тех пор он требует отмены санкций и официальных извинений.

Однако, по словам Губерниева, до сих пор этого не произошло.

В одном из недавних интервью комментатор заявил о своем намерении бороться за свои права в судебных инстанциях.

“Я уже нашел международных юристов, которые готовы помочь мне в этом вопросе”, – сообщил ведущий.

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