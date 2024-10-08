Три станции монреальского метро закрыты на неопределенный срок для проведения ремонтных работ

На трех станциях монреальского метрополитена в течение длительного периода не будут останавливаться поезда .

Три станции метро на синей ветке Монреаля могут быть закрыты на несколько недель по соображениям безопасности.

Согласно сообщению CBC, самые восточные станции синей ветки могут оставаться закрытыми в течение нескольких недель из-за значительного повреждения основных балок над пешеходным переходом на одной из станций.

Инженерные бригады обнаружили поврежденную балку над переходом на станции “Сен-Мишель” и закрывают две дополнительные станции, чтобы получить доступ к путевому оборудованию.

Планируется, что между станциями метро “Жан-Талон” и “Сен-Мишель” будет курсировать автобус-шаттл, останавливаясь на каждой станции.

Сотрудники метрополитена будут дежурить на пострадавших станциях “Фабр”, “д’Ибервиль” и “Сен-Мишель”, чтобы помочь перенаправить пассажиров.

В связи с профилактическим закрытием станций метро на веб-сайте STM появилось следующее заявление:

“Строительные работы, которые в настоящее время ведутся на станции Сен-Мишель, выявили серьезный износ главных балок над пешеходным мостом, что привело к немедленному закрытию станции.

Учитывая расположение путевого оборудования, необходимого для разворота поездов на этом участке метро, станции Фабр и Д’Ибервиль также должны быть закрыты. На этих станциях поезда останавливаться не будут.

Несмотря на то, что невозможно компенсировать пропускную способность метро, между станциями Сен-Мишель и Жан-Талон в обоих направлениях курсирует специальный автобус-шаттл.”

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