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Новости Три станции монреальского метро закрыты на неопределенный срок для проведения ремонтных работ
Metro
Монреальское метро.

Три станции монреальского метро закрыты на неопределенный срок для проведения ремонтных работ

Виктория Христова Окт 8, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Три станции монреальского метро закрыты на неопределенный срок для проведения ремонтных работ отключены 23 Просмотров

На трех станциях монреальского метрополитена в течение длительного периода не будут останавливаться поезда.

 

Три станции метро на синей ветке Монреаля могут быть закрыты на несколько недель по соображениям безопасности.

Согласно сообщению CBC, самые восточные станции синей ветки могут оставаться закрытыми в течение нескольких недель из-за значительного повреждения основных балок над пешеходным переходом на одной из станций.

Инженерные бригады обнаружили поврежденную балку над переходом на станции “Сен-Мишель” и закрывают две дополнительные станции, чтобы получить доступ к путевому оборудованию.

Планируется, что между станциями метро “Жан-Талон” и “Сен-Мишель” будет курсировать автобус-шаттл, останавливаясь на каждой станции.

Сотрудники метрополитена будут дежурить на пострадавших станциях  “Фабр”, “д’Ибервиль” и “Сен-Мишель”, чтобы помочь перенаправить пассажиров.

В связи с профилактическим закрытием станций метро на веб-сайте STM появилось следующее заявление:

“Строительные работы, которые в настоящее время ведутся на станции Сен-Мишель, выявили серьезный износ главных балок над пешеходным мостом, что привело к немедленному закрытию станции.

Учитывая расположение путевого оборудования, необходимого для разворота поездов на этом участке метро, станции Фабр и Д’Ибервиль также должны быть закрыты. На этих станциях поезда останавливаться не будут.

Несмотря на то, что невозможно компенсировать пропускную способность метро, между станциями Сен-Мишель и Жан-Талон в обоих направлениях курсирует специальный автобус-шаттл.”

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