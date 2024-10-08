Канадское правительство нашло неожиданного союзника

Падение рейтингов доверия, конфликт с былым партнером по коалиции и давление со стороны оппозиции – все это создает проблемы для либерального правительства под руководством Джастина Трюдо.

Тем не менее, политик уже во второй раз успешно справился с вотумом недоверия. Как же ему удается оставаться у власти?

Оппозиция не в состоянии устранить Трюдо. На недавнем голосовании в парламенте 207 депутатов Палаты общин проголосовали против (121 «за») предложения Консервативной партии о его отставке.

Накануне Трюдо также смог отразить аналогичное нападение со стороны консерваторов.

Ситуация выглядит парадоксально. Либеральная партия осталась без союзников после разрыва с Новой Демократической партией, и правительство оказалось в меньшинстве, что вызвало прогнозы о скором уходе Трюдо.

Однако сепаратистская партия Квебекский блок решила поддержать либералов в обмен на повышение пенсионных выплат.

Одновременно прогнозы говорят о вероятной победе консерваторов на выборах в 2025 году, но НДП, судя по всему, будет пытаться воспользоваться ситуацией и сохранить Трюдо на посту.

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