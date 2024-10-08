Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Канадское правительство нашло неожиданного союзника

Канадское правительство нашло неожиданного союзника

Степан Артемьевский Окт 8, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канадское правительство нашло неожиданного союзника отключены 22 Просмотров

Падение рейтингов доверия, конфликт с былым партнером по коалиции и давление со стороны оппозиции – все это создает проблемы для либерального правительства под руководством Джастина Трюдо.

 

Тем не менее, политик уже во второй раз успешно справился с вотумом недоверия. Как же ему удается оставаться у власти?

Оппозиция не в состоянии устранить Трюдо. На недавнем голосовании в парламенте 207 депутатов Палаты общин проголосовали против (121 «за») предложения Консервативной партии о его отставке.

Накануне Трюдо также смог отразить аналогичное нападение со стороны консерваторов.

Ситуация выглядит парадоксально. Либеральная партия осталась без союзников после разрыва с Новой Демократической партией, и правительство оказалось в меньшинстве, что вызвало прогнозы о скором уходе Трюдо.

Однако сепаратистская партия Квебекский блок решила поддержать либералов в обмен на повышение пенсионных выплат.

Одновременно прогнозы говорят о вероятной победе консерваторов на выборах в 2025 году, но НДП, судя по всему, будет пытаться воспользоваться ситуацией и сохранить Трюдо на посту.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*