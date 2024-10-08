В Квебеке ожидаются снежные заносы, поскольку температура рано и резко понизится

Первый снегопад в Квебеке может начаться уже в октябре .

Наслаждаясь всеми невероятными развлечениями, которые может предложить осень, — от сбора тыквы до посещения яблоневых садов, не говоря уже о необыкновенной осенней листве, — в глубине души мы знаем, что приближается зима.

Согласно прогнозу Метеорологического агентства, резкое понижение температуры произойдет быстро.

В отчете говорится, что в ближайшие дни в Квебеке ожидается ряд небольших осадков, которые сопровождаются фронтом, который может принести осадки также в следующие выходные.

В северной части Квебека возможны снежинки. Это может стать приятной новостью для тех из нас, кто уже подумывает о Рождестве, катании на лыжах и коньках, а также о том, где в канун Нового года в Монреале можно будет посмотреть бесплатный фейерверк.

Но если вы планируете увлекательный осенний поход, осенний пикник в парке или солнечную прогулку в футболке, возможно, вам захочется изменить эти планы.

Резкое понижение температуры можно объяснить явлением Ла—Нинья, которое, как ожидается, приведет регион к зимним условиям – идеальное время для проведения гигантского фестиваля рамэн в Монреале.

Когда в Монреале выпадет первый снег? Метеорология отмечает, что, согласно данным за период с 1991 по 2020 год, первый снег в Монреале обычно выпадает примерно 27 октября.

Было также отмечено, что в Квебеке также обычно выпадает в среднем 1,3 снегопада в течение октября

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