Монреаль открывает четыре новых проекта жилья для женщин, спасающихся от насилия
Монреаль открывает четыре новых проекта жилья для женщин, спасающихся от насилия

Виктория Христова Дек 13, 2025 Бизнес, Иммиграция, Новости, Новости провинции Квебек, Общество Оставить комментарий 53 Просмотров

Четыре новых жилых проекта для женщин, спасающихся от насилия и сталкивающихся с социально-экономической уязвимостью, открываются в Монреале.

Общая вместимость — 67 единиц, финансирование обеспечивают мэрия, федеральное и провинциальное правительства, Desjardins Fonds du Grand Mouvement и Fonds de solidarité FTQ (совместно 48 миллионов долларов).

В понедельник мэр Сорайя Мартинес Феррада inaugурировала четырёхэтажное крыло при приюте Le Chaînon в Плато — 27 единиц для женщин и детей. Также анонсированы три проекта на 40 единиц: Parados (открытие на этой неделе), L’Élan и RLS (первая половина 2026 года).

Цели и значение

  • Безопасность и восстановление. Жильё предлагает dignité, пространство для перестройки жизни в солидарной среде.
  • Приоритет мэрии. «Женщины и дети в уязвимости заслуживают безопасного жилья», — подчеркнула Феррада, отметив партнёрства как двигатель инклюзии.

Эти проекты укрепляют сеть поддержки в Монреале, где проблема домашнего насилия актуальна. Они сочетают доступность с социальными услугами, помогая жертвам обрести стабильность.

 

