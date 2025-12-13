Монреаль открывает четыре новых проекта жилья для женщин, спасающихся от насилия

Четыре новых жилых проекта для женщин, спасающихся от насилия и сталкивающихся с социально-экономической уязвимостью, открываются в Монреале.

Общая вместимость — 67 единиц, финансирование обеспечивают мэрия, федеральное и провинциальное правительства, Desjardins Fonds du Grand Mouvement и Fonds de solidarité FTQ (совместно 48 миллионов долларов).

В понедельник мэр Сорайя Мартинес Феррада inaugурировала четырёхэтажное крыло при приюте Le Chaînon в Плато — 27 единиц для женщин и детей. Также анонсированы три проекта на 40 единиц: Parados (открытие на этой неделе), L’Élan и RLS (первая половина 2026 года).

Цели и значение

Безопасность и восстановление.

Жильё предлагает dignité, пространство для перестройки жизни в солидарной среде. Приоритет мэрии. «Женщины и дети в уязвимости заслуживают безопасного жилья», — подчеркнула Феррада, отметив партнёрства как двигатель инклюзии.

Эти проекты укрепляют сеть поддержки в Монреале, где проблема домашнего насилия актуальна. Они сочетают доступность с социальными услугами, помогая жертвам обрести стабильность.

