Монреаль устоял перед тарифами Трампа: 802 млн инвестиций из США в 2025 году

Это повторяет результат 2024 года, когда слово «тарифы» ещё не звучало повседневно.
Среди инвесторов — AI-стартапы Ampliwork, Terzo, Medeloop; игровые студии iWot (The Wheel of Time, до 300 сотрудников) и Wizards of the Coast (Dungeons & Dragons); проекты в высоких технологиях производства. Эти вложения подчёркивают устойчивость экономики Монреаля и силу трансграничных связей.
Осенние деловые форумы в США
- Сан-Франциско (Tech Week): Развеяли мифы о безопасности и инклюзивности; спикеры Francis Davidson и Carl Chouinard показали лидерство в agentic AI. «Монреаль — один из сильнейших техно-хабов».
- Лос-Анджелес (Tech Week): В Barnstorm VFX (расширили монреальскую команду) Bertrand Nepveu и Julien Lassonde рассказали о креативных партнёрствах.
- Сиэтл (AI Week, 200+ участников): Carl Chouinard (Vooban Labs), Rheia Khalaf (Mila), Josh Jensen (Inspectify), Rami Sayar (Microsoft AI). «Монреаль — секретное преимущество благодаря талантам».
- Нью-Йорк (с Toronto Global): Обсудили AI-команды; модератор Marc Pavlopoulos, панелисты из AlleyCorp Nord, Cascade, Launch Brightly.
Монреаль остаётся приоритетом для США: стабильность, безопасность, таланты (IT-специалисты с топ-образованием). Город — идеальная платформа для роста, несмотря на неопределённость.
