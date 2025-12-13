Монреаль устоял перед тарифами Трампа: 802 млн инвестиций из США в 2025 году

Несмотря на тарифы Дональда Трампа (25% на импорт из Канады, Мексики и Китая с февраля 2025-го, с последующими послаблениями и хаосом), команда Montreal International привлекла 11 проектов прямых иностранных инвестиций (FDI) на 802 млн долларов.

Это повторяет результат 2024 года, когда слово «тарифы» ещё не звучало повседневно.

Среди инвесторов — AI-стартапы Ampliwork, Terzo, Medeloop; игровые студии iWot (The Wheel of Time, до 300 сотрудников) и Wizards of the Coast (Dungeons & Dragons); проекты в высоких технологиях производства. Эти вложения подчёркивают устойчивость экономики Монреаля и силу трансграничных связей.

Осенние деловые форумы в США

Сан-Франциско (Tech Week): Развеяли мифы о безопасности и инклюзивности; спикеры Francis Davidson и Carl Chouinard показали лидерство в agentic AI. «Монреаль — один из сильнейших техно-хабов».

Лос-Анджелес (Tech Week): В Barnstorm VFX (расширили монреальскую команду) Bertrand Nepveu и Julien Lassonde рассказали о креативных партнёрствах.

Сиэтл (AI Week, 200+ участников): Carl Chouinard (Vooban Labs), Rheia Khalaf (Mila), Josh Jensen (Inspectify), Rami Sayar (Microsoft AI). «Монреаль — секретное преимущество благодаря талантам».

Нью-Йорк (с Toronto Global): Обсудили AI-команды; модератор Marc Pavlopoulos, панелисты из AlleyCorp Nord, Cascade, Launch Brightly.

Монреаль остаётся приоритетом для США: стабильность, безопасность, таланты (IT-специалисты с топ-образованием). Город — идеальная платформа для роста, несмотря на неопределённость.

