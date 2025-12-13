Девять стартапов из Монреаля: инновации, меняющие мир

Монреаль становится магнитом для visionary предпринимателей: девять стартапов, основанных иммигрантами, воплощают идеи от бесплатного нагрева воды до тестов для сетчатки глаза.

Эти проекты — в AI, здравоохранении, mobility и устойчивости — подчёркивают динамику местного экосистемы, где Centech, NextAI и другие акселераторы ускоряют рост.

AI-решения для бизнеса и климата

Carbon Saver (основатель: Nurra Barry, Франция; Centech): SaaS-платформа оптимизирует материалы в строительстве, снижая углеродный след без ущерба безопасности.

(Aimé Toumelin, Франция; NextAI): AI ускоряет сделки по приобретению бизнеса. Constellia (Brian Lee Yung Rowe, США; Propolys, Le Garage, Centech): Инструменты для мэрий борются с тепловыми островами и лесными пожарами.

Здоровье и экология

D-WEE Healthcare (Yassine Khlass, Тунис; Centech Propulsion): D-Kit электрифицирует ручные инвалидные кресла, давая независимость.

(Soufiane Ajana, Франция; Centech Propulsion): Tina — домашний тест крови на здоровье сетчатки. Splitom (Gaétan Hugo, Франция; Zu, MT LAB): Перерабатывает тепло от серверов в отопление для отелей и домов — круговая экономика в действии.

Социум и спорт

Stop Cyberviolences (Daniel Jasmin, Франция; Esplanade Québec): Платформа с чатботом и группами для защиты молодёжи от кибербуллинга.

(Daniel Jasmin, Франция; Esplanade Québec): Платформа с чатботом и группами для защиты молодёжи от кибербуллинга. Néosport (Corentin Gendry, Франция; MontX): Турниры и сессии для сотрудников компаний, продвигая спорт в бизнес-среде.

Монреаль привлекает этих основателей разнообразием секторов и поддержкой экосистемы. От бесплатной горячей воды без CO₂ до лёгких кресел — эти инновации решают реальные проблемы, делая город локацией будущего.

