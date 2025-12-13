Девять стартапов из Монреаля: инновации, меняющие мир

Монреаль становится магнитом для visionary предпринимателей: девять стартапов, основанных иммигрантами, воплощают идеи от бесплатного нагрева воды до тестов для сетчатки глаза.
Эти проекты — в AI, здравоохранении, mobility и устойчивости — подчёркивают динамику местного экосистемы, где Centech, NextAI и другие акселераторы ускоряют рост.
AI-решения для бизнеса и климата
- Carbon Saver (основатель: Nurra Barry, Франция; Centech): SaaS-платформа оптимизирует материалы в строительстве, снижая углеродный след без ущерба безопасности.
- Hadaly (Aimé Toumelin, Франция; NextAI): AI ускоряет сделки по приобретению бизнеса.
- Constellia (Brian Lee Yung Rowe, США; Propolys, Le Garage, Centech): Инструменты для мэрий борются с тепловыми островами и лесными пожарами.
- Technology Metis (Burak Dikici, Турция; Посольство Канады в Анкаре): Metisbot — чатбот, строящий связи с клиентами через умный диалог.
Здоровье и экология
- D-WEE Healthcare (Yassine Khlass, Тунис; Centech Propulsion): D-Kit электрифицирует ручные инвалидные кресла, давая независимость.
- Retinov (Soufiane Ajana, Франция; Centech Propulsion): Tina — домашний тест крови на здоровье сетчатки.
- Splitom (Gaétan Hugo, Франция; Zu, MT LAB): Перерабатывает тепло от серверов в отопление для отелей и домов — круговая экономика в действии.
Социум и спорт
- Stop Cyberviolences (Daniel Jasmin, Франция; Esplanade Québec): Платформа с чатботом и группами для защиты молодёжи от кибербуллинга.
- Néosport (Corentin Gendry, Франция; MontX): Турниры и сессии для сотрудников компаний, продвигая спорт в бизнес-среде.
Монреаль привлекает этих основателей разнообразием секторов и поддержкой экосистемы. От бесплатной горячей воды без CO₂ до лёгких кресел — эти инновации решают реальные проблемы, делая город локацией будущего.
