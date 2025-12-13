Лаваль инвестирует 25 млн в уборку снега и внедряет 5000 умных парковочных знаков

Город Лаваль запускает 5000 полностью автоматизированных умных парковочных знаков и вкладывает 25 миллионов долларов в службу уборки снега для оптимизации зимних операций.

«Эффективная очистка снега и безопасные улицы — приоритет для жителей Лаваля. Несмотря на сложный бюджет, мы инвестируем в модернизацию флота и устойчивость», — заявил мэр Стефан Буайе.

К 2027 году флот по уборке снега полностью обновится, достигнув стоимости 40 миллионов долларов. Уже закуплены 14 универсальных грузовиков с сменными кузовами (летом — для асфальта или цистерн, зимой — для снега) за 7 миллионов, четыре новых снегоуборщика за 800 000 долларов, а также контракт на 9,5 миллиона за 35 машин для тротуаров с обслуживанием на четыре года. К 2027 году добавят 19 солеразбрасывателей за 7 миллионов — тендер объявят 16 декабря.

Умные парковочные знаки

Солнечные знаки установлены в густонаселённом районе между трассами 13, 19, 440 и рекой Прери. Они зажигаются за часы до уборки, запрещая парковку, и гаснут после очистки. Синхронизация с приложением Info-Stationnement улучшена.

Технология, разработанная в Квебеке, выбрана после пилотного проекта: 98,4% опрошенных отметили ясность и удобство. Лаваль — первый муниципалитет в провинции, внедривший её. Это минимизирует помехи для жителей, сочетаясь с обновлённым флотом для лучшего сервиса зимой и в будущем.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG