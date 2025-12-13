Подписаться на рассылку
Новости Рейтинг одобрения правительства Карни вырос до 62% — опрос Spark Insights
Рейтинг одобрения правительства Карни вырос до 62% — опрос Spark Insights

Виктория Христова Дек 13, 2025 Новости, Новости Канады, Политика Оставить комментарий 52 Просмотров

Согласно свежему исследованию Spark Insights (онлайн-опрос 3417 канадцев, 1–4 декабря 2025 г.), одобрение правительства премьер-министра Марка Карни достигло 62% — рост на 3 пункта с прошлого измерения. 38% канадцев выражают неодобрение.

 

 

Большинство предпочитают Карни консерватору Пьеру Пуальевру в случае досрочных выборов. Это происходит несмотря на экономическую неопределённость: 41% оценивают своё благосостояние как «плохое», но среди них треть одобряет Карни, а 40% выбрали бы его правительство.

Ключевые выводы опроса

  • Причины вызовов. Только 33% винят политику правительства; 31% — глобальные тренды, 36% — давление США (тарифы Трампа).
  • Среди оптимистов. 59% считают экономику «хорошей/приемлемой» — 81% одобряют Карни, 75% за него на выборах.
  • Внешние факторы. 67% связывают проблемы с внешними силами — 76% предпочитают Карни Пуальевру.

Опрос подчёркивает сдвиг: канадцы видят вызовы как внешние, а не «самонавязанные», что смягчает критику. Политика остаётся экономической, но требует стратегии для глобальных угроз.

 

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG

