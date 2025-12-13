Цены на жильё на острове Монреаль впервые с начала 2023 года пошли вниз

Последний раз снижение цен на дома на острове Монреаль фиксировалось в начале 2023 года.

Тогда резкий рост ставок по кредитам, инфляция и геополитическая нестабильность из-за войны в Украине ударили по рынку недвижимости. Сегодня причины иные, объясняет Шарль Брант, директор службы анализа рынка APCIQ (Ассоциация профессиональных риелторов Квебека). Хотя ставки снизились, цены выросли настолько, что эффект обесценился.

В ноябре 2024-го медианная цена односемейных домов в метрополии составляла 800 500 долларов. Год спустя — 776 750 долларов (данные APCIQ). В Торонто и Ванкувере падение уже давно, и по прогнозам Royal LePage на 2026 год, оно продолжится (также CREA и RE/MAX).

Замедление или коррекция?

Брант отмечает: сравниваем с пиком конца 2024-го. «В 2025-м тенденция сохранится. Возможны ещё минусы в ближайшие три месяца. Покупательная способность домохозяйств всё дальше от реальности рынка». Цены стабилизируются, но без резкого разворота — спрос силён.

Марк Лефрансуа (Royal LePage Tendance): «Монреаль вернётся к средним с пригородами». Остров страдал от оттока в северную корону и Rive-Sud. Люкс ослаб в последнем квартале. В центре запасы выросли из-за иммиграции и ограничений на покупки нерезидентами — condo долго висят.

«Центр Монреаля — рынок покупателей», — подчёркивает Брант.

Сверхнагрев за пределами острова

Royal LePage: весь Квебек вне Монреаля ждёт роста в 2026-м — «исключение» канадского рынка. Причины: доступные цены, меньшая уязвимость к торговле с США (в Онтарио автоиндустрия).

Квебек-Сити лидирует национально (второй год): дефицит предложения + спрос. Среди топ-5: Труа-Ривьер и Шербрук взлетят из-за цены/качества.

