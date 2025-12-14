Доступность жилья в Канаде улучшается: цены стабилизировались, рынок оживает

После четырёх лет неопределённости — высоких ставок, политических драм и торговых войн — канадский рынок недвижимости выходит на устойчивый путь восстановления. Цены на дома в большинстве регионов выровнялись, в дорогих городах даже снизились, предложение растёт, а ипотечные ставки вернулись к здоровому уровню 3–4%.

Однако многие покупатели всё ещё ждут «идеального момента», упуская окно возможностей, пишет президент Royal LePage в свежем прогнозе на 2026 год.

«Рынок движется вперёд — тихо, но уверенно», — подчёркивает эксперт. Риелторы отмечают возвращение молодых семей: «Ресессия позади, пора строить». За последние годы дешёвые ипотеки (ниже 3%) стали аномалией кризисов 2008-го и COVID, а текущие ставки — норма сбалансированной экономики. Банк Канады не планирует их резкого снижения, чтобы избежать инфляции.

Прогноз цен: Монреаль стабилен, Квебек-Сити лидирует

Royal LePage ожидает рост средних цен по стране всего на 1% в 2026-м:

Отдельные дома : +2%.

Кондо: -2,5% (из-за снижения иммиграции и студентов, что уменьшит спрос на аренду).

Региональные акценты:

Большой Монреаль : +5% — спрос силён, несмотря на коррекцию на острове.

Квебек-Сити : +12% — лидер Канады второй год подряд (дефицит предложения + инфраструктурные проекты).

Калгари, Эдмонтон, Оттава, Галифакс : умеренный рост за счёт доступности.

Торонто и Ванкувер : снижение на однозначные проценты — шанс для премиум-сегмента.

Гатино: дома +2%, кондо -3% (давление от Оттавы).

Для новичков — редкое окно: меньше конкуренции, больше инвентаря, стабильность.

Предложение растёт, но дефицит хронический

CMHC фиксирует рекордные старты строительства в 2025-м благодаря зонированию. Однако Торонто и Ванкувер тормозят из-за отмен проектов. Автор предупреждает: «Нельзя расслабляться — структурный дефицит требует лет дисциплинированной стройки». Нужны дуплексы, таунхаусы — баланс плотности и доступности, как в Эдмонтоне и Калгари.

Политика открывает путь

Стабильность федерального правительства (доверие выросло) — шанс для реформ. Build Canada Homes (лозунг кампании) — шаг вперёд, но успех в исполнении. «Рынок сделал своё, теперь очередь правительства».

