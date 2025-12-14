Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Экономика Бизнес Доступность жилья в Канаде улучшается: цены стабилизировались, рынок оживает

Доступность жилья в Канаде улучшается: цены стабилизировались, рынок оживает

Виктория Христова Дек 14, 2025 Бизнес, Лев Голберг, Недвижимость, Новости, Новости Канады, Экономика Оставить комментарий 17 Просмотров

После четырёх лет неопределённости — высоких ставок, политических драм и торговых войн — канадский рынок недвижимости выходит на устойчивый путь восстановления. Цены на дома в большинстве регионов выровнялись, в дорогих городах даже снизились, предложение растёт, а ипотечные ставки вернулись к здоровому уровню 3–4%.

 Однако многие покупатели всё ещё ждут «идеального момента», упуская окно возможностей, пишет президент Royal LePage в свежем прогнозе на 2026 год.

«Рынок движется вперёд — тихо, но уверенно», — подчёркивает эксперт. Риелторы отмечают возвращение молодых семей: «Ресессия позади, пора строить». За последние годы дешёвые ипотеки (ниже 3%) стали аномалией кризисов 2008-го и COVID, а текущие ставки — норма сбалансированной экономики. Банк Канады не планирует их резкого снижения, чтобы избежать инфляции.

Прогноз цен: Монреаль стабилен, Квебек-Сити лидирует

Royal LePage ожидает рост средних цен по стране всего на 1% в 2026-м:

  • Отдельные дома: +2%.

  • Кондо: -2,5% (из-за снижения иммиграции и студентов, что уменьшит спрос на аренду).

Региональные акценты:

  • Большой Монреаль: +5% — спрос силён, несмотря на коррекцию на острове.

  • Квебек-Сити: +12% — лидер Канады второй год подряд (дефицит предложения + инфраструктурные проекты).

  • Калгари, Эдмонтон, Оттава, Галифакс: умеренный рост за счёт доступности.

  • Торонто и Ванкувер: снижение на однозначные проценты — шанс для премиум-сегмента.

  • Гатино: дома +2%, кондо -3% (давление от Оттавы).

Для новичков — редкое окно: меньше конкуренции, больше инвентаря, стабильность.

Предложение растёт, но дефицит хронический

CMHC фиксирует рекордные старты строительства в 2025-м благодаря зонированию. Однако Торонто и Ванкувер тормозят из-за отмен проектов. Автор предупреждает: «Нельзя расслабляться — структурный дефицит требует лет дисциплинированной стройки». Нужны дуплексы, таунхаусы — баланс плотности и доступности, как в Эдмонтоне и Калгари.

Политика открывает путь

Стабильность федерального правительства (доверие выросло) — шанс для реформ. Build Canada Homes (лозунг кампании) — шаг вперёд, но успех в исполнении. «Рынок сделал своё, теперь очередь правительства».

Facebook I Instagram I Linkedin

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*