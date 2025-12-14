Доступность жилья в Канаде улучшается: цены стабилизировались, рынок оживает

Однако многие покупатели всё ещё ждут «идеального момента», упуская окно возможностей, пишет президент Royal LePage в свежем прогнозе на 2026 год.
«Рынок движется вперёд — тихо, но уверенно», — подчёркивает эксперт. Риелторы отмечают возвращение молодых семей: «Ресессия позади, пора строить». За последние годы дешёвые ипотеки (ниже 3%) стали аномалией кризисов 2008-го и COVID, а текущие ставки — норма сбалансированной экономики. Банк Канады не планирует их резкого снижения, чтобы избежать инфляции.
Прогноз цен: Монреаль стабилен, Квебек-Сити лидирует
Royal LePage ожидает рост средних цен по стране всего на 1% в 2026-м:
-
Отдельные дома: +2%.
-
Кондо: -2,5% (из-за снижения иммиграции и студентов, что уменьшит спрос на аренду).
Региональные акценты:
-
Большой Монреаль: +5% — спрос силён, несмотря на коррекцию на острове.
-
Квебек-Сити: +12% — лидер Канады второй год подряд (дефицит предложения + инфраструктурные проекты).
-
Калгари, Эдмонтон, Оттава, Галифакс: умеренный рост за счёт доступности.
-
Торонто и Ванкувер: снижение на однозначные проценты — шанс для премиум-сегмента.
-
Гатино: дома +2%, кондо -3% (давление от Оттавы).
Для новичков — редкое окно: меньше конкуренции, больше инвентаря, стабильность.
Предложение растёт, но дефицит хронический
CMHC фиксирует рекордные старты строительства в 2025-м благодаря зонированию. Однако Торонто и Ванкувер тормозят из-за отмен проектов. Автор предупреждает: «Нельзя расслабляться — структурный дефицит требует лет дисциплинированной стройки». Нужны дуплексы, таунхаусы — баланс плотности и доступности, как в Эдмонтоне и Калгари.
Политика открывает путь
Стабильность федерального правительства (доверие выросло) — шанс для реформ. Build Canada Homes (лозунг кампании) — шаг вперёд, но успех в исполнении. «Рынок сделал своё, теперь очередь правительства».
