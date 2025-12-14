Первый случай кори в Монреале с апреля: педиатрическая клиника в Сен-Юсташе под угрозой

В районе Монреаля зафиксирован случай кори — первый в Квебеке с апреля 2025 года. Инфицированный посетил педиатрическую клинику в Сен-Юсташе 28 ноября, что создаёт риск для пациентов и персонала.

С падением уровня вакцинации по Канаде зарегистрировано более 5200 случаев кори в 2025 году, в основном в Онтарио и Альберте. Страна потеряла статус «свободной от кори». Квебек пережил вспышки зимой и весной 2024 года.

Рекомендации властей

Вакцинация. Проверьте прививки от кори, паротита и краснухи (MMR) у детей — это безопасный и эффективный барьер.

Проверьте прививки от кори, паротита и краснухи (MMR) у детей — это безопасный и эффективный барьер. Симптомы. Лихорадка, кашель, насморк, конъюнктивит, сыпь — заразно за 4 дня до и после появления сыпи.

Лихорадка, кашель, насморк, конъюнктивит, сыпь — заразно за 4 дня до и после появления сыпи. Группы риска. Дети до года, беременные, иммунокомпрометированные — до 2 из 10 нуждаются в госпитализации.

Службы общественного здоровья призывают к вакцинации, особенно перед поездками. В Монреале усиливают мониторинг для предотвращения вспышки.

