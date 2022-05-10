Мировые технологические гиганты отчитались о рекордных потерях

Общие потери среди акционеров крупнейших мировых технологических компаний превысили $17 млрд за первые три месяца года

Общие потери среди акционеров крупнейших мировых технологических компаний превысили $17 млрд за первые три месяца года, сообщает 7 мая агентство бизнес-новостей CNBC.

По оценкам агентства за последние пару недель продажи технологий в 2022 году ускорились, а в отчетах о доходах за первый квартал подчеркивались такие проблемы, как инфляция, нехватка цепочек поставок и эскалация на Украине. Amazon, Uber, Alphabet и Shopify понесли убытки в размере миллиарда долларов по инвестициям в акции в первом квартале. Этот же ряд дополняют Snap, Qualcomm, Microsoft и Oracle.

Для некоторых технологических лидеров проблемы на бирже ударили с двойной силой. В дополнение к борьбе со своими собственными операционными трудностями, они были одними из самых активных инвесторов в другие компании во время роста в конце прошлого года.

Когда индекс tech-heavy снизился на 13% по состоянию на закрытие четверга, стало ясно, что многие недавно выросшие компании потеряли более половины своей стоимости за считанные месяцы.

В то же время, далеко не все компании отчитались о расходах, поэтому предстоящие негативные отчеты могут толкать цену всех акций дальше вниз. Среди не отчитавшихся на настоящий момент Salesforce, чье венчурное подразделение было одним из самых активных сторонников компаний до IPO в последнее время.