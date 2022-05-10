Канада намерена на год отменить торговые тарифы на импорт с Украины

Премьер-министр также объявил о своем намерении временно отменить торговые тарифы на украинский импорт сроком на один год

Премьер Канады Джастин Трюдо объявил о новых мерах поддержки Украины, в том числе анонсировав отмену торговых тарифов на украинский импорт сроком на год, говорится в заявлении на сайте главы канадского правительства.

Согласно заявлению, новые меры включают, в частности, выделение 25 миллионов канадских долларов Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН “для решения проблемы продовольственной безопасности на Украине”. Отмечается, что эти средства будут выделены из общей суммы в 100 миллионов канадских долларов, которая предназначена для оказания гуманитарной помощи в регионе.

Кроме того, 10 миллионов канадских долларов пойдут на “поддержку прав человека, гражданского общества, а также разминирование на Украине”, говорится в заявлении.

“Премьер-министр также объявил о своем намерении временно отменить торговые тарифы на украинский импорт сроком на один год”, — подчеркивается в пресс-релизе.

Трюдо в воскресенье посетил Киев, где поднял флаг страны над канадским посольством.