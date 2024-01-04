Microsoft впервые за 30 лет добавит на клавиатуру новую важную клавишу

Microsoft впервые за почти тридцать лет представит важное изменение на стандартной клавиатуре, анонсировал исполнительный вице-президент и директор по маркетингу корпорации Юсуф Мехди.

Новые ноутбуки и клавиатуры для настольных компьютеров будут оснащены новой клавишей, запускающей Microsoft Copilot – созданный компанией искусственный интеллект-помощник.

“Появление клавиши Copilot символизирует первое крупное изменение в клавиатуре практически за три десятилетия. Это не только облегчит работу пользователей на компьютере, но и расширит их эффективность, сделав 2024 год “эпохой ПК с искусственным интеллектом”. Copilot станет входной точкой в мир искусственного интеллекта”, – заявил Мехди.

Майкрософт впервые добавила клавишу Win на свои клавиатуры в 1994 году, которая использовалась для вызова меню “Пуск”. В 2019 году на некоторых клавиатурах для Windows появились клавиши Office и Emoticon, однако, по-видимому, значимости это изменение не имело, считает Мехди.

Судя по опубликованному на сайте Microsoft ролику, новая клавиша заменит правую клавишу Ctrl. Однако, как сообщил представитель компании CNBC, на больших клавиатурах клавиша Copilot будет размещаться рядом с правым Ctrl, а не на его месте.

По словам вице-президента Microsoft, нажатие клавиши Copilot на компьютере под управлением Windows 11 вызовет интерфейс искусственного интеллект-помощника, функции которого пользователи операционной системы уже могут использовать для разных целей – от увеличения эффективности поиска через Bing до повышения производительности работы в приложениях Microsoft 365. Например, в текстовом редакторе Word Copilot поможет написать или отредактировать текст, а в PowerPoint превратит текстовые документы в презентации или создаст новые слайд-шоу на основе простых подсказок или кратких описаний. Однако, если на определенном устройстве Copilot будет недоступен, нажатие клавиши запустит поиск в Windows.

Мехди сообщил, что первые компьютеры с клавишей Copilot на клавиатуре появятся уже через несколько недель и станут доступны к концу февраля или началу весны.