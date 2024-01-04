Отделения неотложной помощи по-прежнему переполнены по всему Квебеку

Отделения неотложной помощи в Квебеке переполнены в четверг утром во всех регионах, кроме двух: Сагеней-Лак-Сен-Жан и Гаспези-Иль-де-ла-Мадлен.

Веб-сайт Index Santé, который отслеживает и отчитывается о заполняемости и времени ожидания в приемных покоях, сообщает, что по состоянию на 6 часов утра средний показатель составляет 136%, что является самым высоким показателем с момента рождественского затишья. Самые высокие показатели наблюдаются в регионе Ланаудьер, где заполняемость отделений неотложной помощи в больницах Ланаудьер и Пьер-Ле-Гардер составляет в среднем 213 процентов.

49 пациентов находились на носилках более 24 часов, в том числе 16 – более 48 часов. Заполняемость отделения неотложной помощи в соседнем регионе Лаврентиды составляет 177 процентов. Показатели составляют 158% в Монтережи, 155% в Шодьер-Аппалачах, 144% в Монреале, 139% в Отау, 135% в Лавале, 132% в Квебеке, 121% в Бас-Сен-Лоране, 108% в центре Мориси -дю-Квебек и 105% в Эстри.

Загруженность отделений неотложной помощи составляет 90% в Сагеней-Лак-Сен-Жан и 72% в Гаспези-Иль-де-ла-Мадлен. В настоящее время в отделениях неотложной помощи находятся более 3900 квебекцев, и эксперты указывают на рост числа случаев заражения респираторными вирусами в качестве основной причины посещений.

В среду средняя продолжительность пребывания людей в залах ожидания составила пять с половиной часов. В канун Нового года Министерство здравоохранения Квебека предупредило, что COVID-19, респираторно-синцитиальный вирус (RSV) и грипп широко циркулируют, и обратилось к населению с просьбой помочь ограничить передачу и не оказывать дополнительного давления на сеть здравоохранения.

Кроме того, министерство подчеркивает, что многие пациенты, посещающие отделение неотложной помощи, лишь создают ненужную очередь. Среди них люди с болью в горле, легким кашлем, гастроэнтеритом без признаков значительного обезвоживания и симптомами инфекции мочевыводящих путей (ИМП). Минздрав утверждает, что эти проблемы со здоровьем часто можно решить с помощью консультаций по телефонной линии 811 или GAP (guichet d’accès à la première ligne) и нет необходимости посещать госпиталь лично.