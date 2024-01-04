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Общество Криминал Мужчине, забаррикадировавшемуся в доме в Лавале, грозит психологическая экспертиза
Фото: https://montreal.ctvnews.ca/

Мужчине, забаррикадировавшемуся в доме в Лавале, грозит психологическая экспертиза

Виктория Христова Янв 4, 2024 Криминал, Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 58 Просмотров

Ожидается, что 38-летний мужчина должен будет пройти психологическую экспертизу после того, как он забаррикадировался в многоквартирном доме Лаваля поздно вечером в среду.

 

Полиция Лаваля (PL) получила звонок в службу 911 в 10 часов вечера по поводу инцидента, произошедшего в жилом доме на бульваре Лаваль. Около 50 человек были эвакуированы из своих домов в качестве меры предосторожности, поскольку полиция не знала, был ли забарикадировавшийся мужчина вооружен. И вообще, по какой причине он предпринял эти действия.

По словам Эрики Лэндри, пресс-секретаря полиции Лаваля, когда сотрудники прибыли на место, то мужчина начал им угрожать, выглядел дезориентированным и не сотрудничал. Он отказывался отвечать на любые вопросы и не мог объяснить причину, по которой он решил забарикадироваться в своей квартире.

По ее словам, после нескольких часов переговоров мужчина был взят под стражу, однако это заняло время аж до 9 часов утра четверга. Жителям разрешили вернуться в здание после того, как они провели почти 12 часов, сидя в городском автобусе. Причины столько непонятного поведения мужчины будут определять уже специалисты.

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