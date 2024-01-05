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Фото — Изящные представительницы Квебекской породы коров. Фото: Женевьев Кесси.

Животноводы Канады ищут способ уменьшить налог на выбросы углерода

Виктория Христова Янв 5, 2024 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 35 Просмотров

Животноводы Канады просят о снижении налога на выбросы углерода, чтобы справиться с трудностями, возникшими из-за засухи и роста затрат на корма и транспортировку.

 

Производители пытаются запустить кампанию по освобождению фермеров от налога при использовании природного газа. Исполнительный директор Ассоциации скотоводов Саскачевана, Грант Маклеллан, говорит о том, что многим производителям налог обойдется в десятки тысяч долларов.

Маклеллан подчеркивает, что Канада производит экологически чистые продукты питания и многие откормочные фермы пострадали особенно сильно от налога на выбросы углерода. Сельскохозяйственный углеродный альянс также заявляет о недостаточной поддержке производителей, которым требуется газ для обогрева или охлаждения ферм.

Планируется повышение налога в апреле. Сельскохозяйственный углеродный альянс объединяет фермерские организации, представляющие все направления в сельском хозяйстве.

Урожай картофеля в Канаде составил 128 млн cwt (5,806 млн тонн). Данные статистического управления Канады (Stats Can)  сообщило сетевое издание The Western Producer.

Урожай оказался на 3,7% выше прошлогоднего и на 22% больше чем в 2020 году. «На Западе посевные площади увеличились, вдобавок урожайность оказалась намного выше», — сообщила генеральный менеджер «Объединения производителей картофеля Канады» Виктория Стампер.

На юге Альберты случилась засуха, но львиная доля картофеля выращивается на орошаемых площадях. В Манитобе получили хороший урожай благодаря теплой весне.

 

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