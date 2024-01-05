Погибла в автокатастрофе 51-летняя племянница Селин Дион

В автокатастрофе 28 декабря в канадском городе Сен-Томас погибла 51-летняя Бриджит, племянница знаменитой певицы Селин Дион.

Она отправилась за покупками, но приехав домой, вспомнила, что забыла что-то. Развернувшись на своем белом Mini Cooper, Бриджит столкнулась лоб в лоб с другим автомобилем, который неожиданно вылетел на встречную полосу.

После столкновения с автомобилем, следовавшим за Бриджит, tt машину вытолкнуло на встречную полосу, раздавив есь автомобиль. Разбитая передняя часть машины была просто неузнаваема и смята в лепешку, а сама Бриджит скончалась на месте. Другой водитель получил легкие травмы и был доставлен в больницу для необходимых проверок.

Бриджит проживала совсем недалеко от места аварии, всего в двух километрах. У нее осталась дочь и двое малолетних внуков.

Сама Селин Дион сражалась с тяжелым диагнозом – редким заболеванием, которое ограничивает ее движение. В конце ноября прошлого года она все же появилась публично впервые за три года, и ее фанаты были очень обеспокоены состоянием ее здоровья.