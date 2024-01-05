Сильный наркотик убил 15-летнего монреальца

15-летний Матис Бойвин умер 21 декабря после приема синтетического опиоида.

“Мы предупредили его. Я заставил его читать статьи. Я сказал ему: “Не прикасайся к маленьким голубым таблеткам”, – рассказал его отец Кристиан Бойвин. Несмотря на трагедию, отец Матиса говорит, что не винит своего ребенка.

“Когда-то мы все были молоды. Я тоже был подростком, я тоже не слушал своих родителей, но этого яда не существовало”, – сказал он. “Если бы мне сегодня было 15, я был бы в группе риска, как и мой сын. Я не могу судить его за это”.

Семья сообщила о смерти подростка в полицию Монреаля (SPVM) в надежде найти человека, который продал ему наркотик. “Если есть молодые люди, которые слышат это, не позволяйте им пробовать данный наркотик, но убивает”, – сказал Бойвин. “Даже не пробуйте. Это слишком опасно. Это яд”.

Подросток, очевидно, думал, что принимает оксиконтин. Вместо этого по цене 10 долларов за таблетку он приобрел препарат, который был обнаружен при вскрытиях 14 человек с августа 2020 года, по данным Департамента общественного здравоохранения Монреаля (DRSP).

Фактически, в ноябре 2020 года департамент выпустил предупреждение о передозировке в связи с распространением таблеток, которые выглядят как оксикодон, но на самом деле содержат изотонитазен. Этот препарат может выпускаться в различных формах, включая таблетки и порошок, и сопряжен с высоким риском передозировки.

“Использование этого вещества может вызвать респираторный дистресс вплоть до остановки дыхания и даже смерти”, – подчеркивает DRSP. Налоксон можно использовать, чтобы обратить вспять действие изотонитазена, но, учитывая его эффективность, для спасения жизни человека может потребоваться более одной дозы.

“Он так сильно любил жизнь”, – сказал его отец. “Он заснул и не проснулся”. Похороны Матиса назначены на пятницу.