Друзья собирают средства для семьи монреальца, который стал жертвой наезда

Одного из жертв, погибшего в результате наезда в день Нового года в Монреале, помнят как “доброго человека” и “щедрую душу”, которого забрали слишком рано.

31-летний Майкл Кристакис был сбит около часа ночи в понедельник недалеко от пересечения бульвара Анри-Бурасса Уэст и бульвара де л’Акади в районе Ахунцик-Картьервиль. 30-летний Огастин Уэсли Катимба также пострадал в результате столкновения.

Оба мужчины скончались на месте происшествия. Водитель, 23-летний Антуан Дюбук, попытался скрыться, убегая с места происшествия, после совершенной аварии и позже был арестован. Ему предъявлено шесть обвинений, включая нарушение правил вождения, повлекшее смерть, опасное вождение, повлекшее смерть, и бегство с места смертельного столкновения.

Давний друг Чинтакиса, Лучано Чикконе, был опустошен, когда ему позвонила мать и сообщила, что его друг был убит.

“Он такой молодой парень в 31 год. Вы думаете про себя, что это, должно быть, ошибка. Такой страшный и нелепый Новый год начался…”, – сказал он в интервью CTV News в четверг.

Чикконе и еще один давний друг запустили онлайн-сбор средств, чтобы помочь семье оплатить расходы на похороны и установить достойный памятник Чинтакису. Чикконе описал своего друга как “всегда оптимистичного” и “жизнерадостного парня”, которого многие любили.

“С ним было легко разговаривать, он был честен в своих похвалах, честен в своей манере разговаривать с людьми. Я не думаю, что он кому-то не нравился, и я думаю, это видно по количеству поддержки и ободрения, которые люди оказывали его семье и его друзьям. Мы так благодарны”, – сказал он.

Другой друг, Спирос Илиас, также помогает в сборе средств. “Это настоящая трагедия”, – сказал Илиас в интервью в среду.

14 января Чинтакису исполнилось бы 32 года. “Он был для меня всем”, – сказал Илиас. “Когда мы были молоды, он мотивировал меня стать хорошим человеком, так что можно сказать, что я тот, кто я есть, благодаря ему”. Обвиняемый должен предстать перед судом в понедельник.