“Фальстарт зимы” в Квебеке разочаровывает туристов

Необычно мягкое начало зимы в Квебеке отпугнуло туристов, надеявшихся на зимнюю страну чудес, оставило заметный мусор на улицах Монреаля и временами снижало посещаемость некоторых популярных горнолыжных склонов провинции.

Канадский метеоролог Жан-Филипп Бегин (Jean-Philippe Bégin) сказал, что прошлый месяц был вторым самым теплым декабрем в южном Квебеке за всю историю наблюдений после декабря 2015 года, со средними температурами на несколько градусов выше нормы и относительно скудными снегопадами во многих городах.

Мягкие условия привели к тому, что агентство назвало декабрь 2023 года “фальстартом зимы” в Квебеке.

Мягкая погода сохранялась в Монреале всю первую неделю января, и некоторые туристы, надеявшиеся насладиться зимней погодой в живописном Старом Монреале, заявили в среду, что были разочарованы, обнаружив вместо этого сырой, серый городской пейзаж.

Юлл Наварро из Гвадалахары, Мексика, сказал, что он с нетерпением ждал увидеть снег во время своего первого визита в город, но смог найти только один участок грязного льда на центральной площади Старого Монреаля, площади Жака-Картье.

“Мне обещали немного снега здесь, в Монреале”, – сказал Наварро. “Это выглядит грязновато, потому что все коричневое”.

Уроженка Оттавы, долгое время проживавшая в Калифорнии Катрина Геркулес также была разочарована.

“Я действительно скучаю по снегу”, – сказала она, указывая на ту же покрытую пылью груду льда. “Я живу в Южной Калифорнии, поэтому для меня возможность приехать и увидеть снег – большая часть того, почему мне нравится приезжать в Канаду зимой”.

Голшан Матинфар из Ванкувера указала на мусор, разбросанный вдоль некоторых зданий и бордюров.

“Я ожидала увидеть город чище”, – сказала она.

В холодные месяцы работы по уборке в общественных местах замедляются, и бригады убирают машины для подметания улиц, резервуары для воды которых могут замерзнуть, объяснила представитель мэрии Монреаля Сара-Ив Трамбле в электронном письме.

Снег обычно покрывает большую часть зимнего мусора до весны, но в прошлом месяце его было не так много.

“Изменение климата вынуждает нас пересмотреть способы содержания улиц и тротуаров”, – сказал Трамбле.

Генеральный менеджер местного туристического офиса в Квебеке Роберт Меркюр заявил, что декабрьская погода, вероятно, снизила посещаемость горнолыжных курортов, окружающих столицу провинции, на которые, согласно оценкам, выпало всего 19 процентов обычного декабрьского снегопада.

По данным Mercure, в период отпусков в самом городе было оживленно, несмотря на снижение числа бронирований отелей, поскольку снег сменился дождем.

Однако за пределами города, по его словам, он не ожидает, что туристические достопримечательности будут активно работать в декабре.

Mercure сказал, что, по его мнению, 2023 год станет рекордным годом туризма в районе Квебека, но он сказал, что отсутствие снега в конце декабря стало разочарованием.

“Зимние развлечения являются ключевой частью нашего предложения, и я думаю, что некоторые люди были разочарованы”, – сказал он.

Дальше к югу, недалеко от границы с США, снег и низкие температуры в начале декабря позволили квебекскому горнолыжному курорту Мон-Саттон сохранить свои склоны открытыми в течение месяца, но на курорте по-прежнему наблюдается снижение числа посетителей в праздничные дни, сказал генеральный директор Жан-Мишель Райан.

Он обвинил в этом отсутствие снега в Монреале, что, возможно, удержало городских жителей от совершения примерно 90-километрового похода в горы.

По словам Райана, в последние годы Mont Sutton инвестировала многомиллионные средства в свои системы для производства снега, чтобы подготовиться к более теплым сезонам из-за изменения климата.

Он отдает должное этим мерам за способность курорта поддерживать свои склоны в рабочем состоянии в конце декабря.

Он сказал, что, по его мнению, лыжникам также придется скорректировать свое восприятие зимней погоды в Квебеке.

“Лыжникам также необходимо адаптироваться к изменениям”, – сказал он. “Они могут воспользоваться тем фактом, что даже если в городе меньше снега, склоны в горах все равно остаются”.