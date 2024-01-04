Недвижимость – 2024: свет в конце туннеля

Несмотря на то, что впереди еще несколько трудных месяцев, во второй половине 2024 года ожидается улучшение ситуации, прогнозируют Мэтью Арсено, заместитель главного экономиста Национального банка, Джимми Джин, главный экономист Desjardins, и Роберт Хог, старший экономист Королевского Банка Канады, который участвовали в 48-м выпуске экономических прогнозов прессы.

Лучшей новостью 2024 года, несомненно, станет снижение инфляции и возвращение индекса потребительских цен к целевому показателю Банка Канады в 2%. “Битва подходит к концу», – говорит Джимми Джин. Подвергнутый резкой критике за то, что он слишком долго ждал повышения процентных ставок и делал это очень агрессивно, Банк Канады действовал надлежащим образом, чтобы охладить экономику, считает Роберт Хог со своей стороны. Для Матье Арсено последнее повышение ключевой ставки, вероятно, было слишком большим, и оно усугубило экономический спад. Но денежно-кредитная политика работает, говорит он, и она значительно снизила инфляцию. Индекс потребительских цен, который в начале 2023 года составлял 5,9%, к концу года опустился ниже 3%.

Это не значит, что потребители больше не пострадают, подчеркивает Джимми Джин. Цены на продукты питания, как и цены на жилье, будут оставаться высокими по причинам, которые не может контролировать денежно-кредитная политика. Рост цен на жилье продолжится, если не будет введен мораторий на иммиграцию, чтобы попытаться сбалансировать спрос и предложение, говорит Матье Арсено.

Снижение процентных ставок – это еще одно приукрашивание, которое, как ожидается, принесет следующий год. Все три экономиста прогнозируют снижение ключевой ставки Банка Канады к концу 2024 года. Это снижение может варьироваться от 100 до 150 базисных пунктов за два-три объявления. В отличие от Федеральной Резервной Системы США, которая трижды объявила о снижении ключевой ставки на 2024 год, Банк Канады тщательно скрывает свою игру. В ее официальной речи всегда говорится об очередном повышении « в случае необходимости”, и она не изменит этого, пока не убедится, что инфляция перешла в устойчивое снижение, считают наши экономисты.

Ожидаемые Банком Канады условия для начала снижения ставок должны появиться одновременно с весной, в апреле месяце.

Будьте осторожны, говорит Матье Арсено, даже после снижения на 150 базисных пунктов у нас все еще есть базовая ставка на уровне 3,5 %, что остается очень высоким. « Не следует забывать, что денежно-кредитной политике может потребоваться до восьми кварталов, чтобы оказать полное влияние на экономику”, – настаивает экономист Национального банка. Это означает, что 40% последствий прошлых повышений ставок по-прежнему приходится на потребителя, который уже стоит на коленях».

В только что завершившемся году было много разговоров о рецессии, но она еще не материализовалась, за исключением, возможно, Квебека, где последние статистические данные должны подтвердить два квартала подряд снижение валового внутреннего продукта, что является техническим определением рецессии.

Несмотря на рекордную задолженность, домохозяйства пережили шок от быстрого повышения процентных ставок.

Это не та катастрофа, которую некоторые предсказывали ни в Канаде, ни в Квебеке, говорит Джимми Джин. “Балансы домашних хозяйств Квебека находятся в относительно хорошем состоянии. Мы не видим всплеска неплатежеспособности или сбоев. По его словам, следующие несколько месяцев будут непростыми, но « когда давление начнет снижаться до уровня процентных ставок, а экстремальная инфляция уйдет в прошлое, экономика Квебека сможет восстановиться, потому что не произойдет значительного ухудшения. как на рынке недвижимости”. занятость, чем балансы домашних хозяйств ».

По тем же причинам Матье Арсено считает, что слабость экономики Квебека не вызывает тревоги. « Это была самая перегретая экономика в Федерации. Да, уровень безработицы вырос больше, чем где-либо еще, но он остается ниже среднего по стране, напоминает он. Мне трудно поверить, что Квебек по-прежнему будет иметь отрицательные результаты по сравнению с остальной Канадой».

Роберт Хог прогнозирует, что ожидаемое снижение процентных ставок должно немного оживить рынок недвижимости. « Ожидается, что рынок останется довольно спокойным к весне, если не до лета. Потребуется снижение ставки, чтобы немного оживить бизнес” »

По его словам, повышение процентных ставок не привело к всплеску продаж жилья, а скорее привело к тому, что домохозяйства затянули пояса и ограничили свои другие расходы. « В культурном отношении в Канаде и Квебеке люди готовы пойти на жертвы, прежде чем отдать ключи от своих домов», – считает Роберт Хог.

Экономист Королевского банка отмечает, что 40% держателей ипотечных кредитов уже возобновили их по более высоким ставкам. По его словам, те, кому еще предстоит это сделать, должны пройти через это, особенно если ставки упадут. Наиболее подверженная риску группа держателей ипотечных кредитов появится в 2025 году, когда ожидается, что ставки будут ниже.

Цены на жилье держатся еще и потому, что люди сохранили свои рабочие места. Но наблюдается рост числа регистраций, и, по словам Джимми Джина, в некоторых регионах рынок уже изменился в пользу покупателей. « Это может привести к снижению цен на жилье»,-говорит он.

Если бы цены на жилье сильно упали, рецессия была бы неизбежна. « Мягкая посадка станет столь же вероятной, как и возвращение жителей северной части Квебека», – считает экономист, который, однако, считает, что риски серьезной коррекции цен на недвижимость « довольно низки ».

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