Почти половина опрошенных канадцев выступают за досрочные парламентские выборы

Почти половина канадцев выступает за проведение досрочных парламентских выборов.

В соответствии с результатами социологического исследования, проведенного компанией Nanos Research, около 46% респондентов считают, что выборы в парламент должны состояться в 2024 году. Еще 33% опрошенных предпочли бы проведение выборов по уже установленному графику. Оставшаяся часть участников исследования не высказала конкретного мнения на этот счет.

Этот опрос был проведен в конце ноября – начале декабря 2023 года и в нем приняли участие более 1 тысячи человек.

Кроме того, в конце декабря Nanos Research опубликовала рейтинги политиков Канады. Согласно результатам опроса, 20,6% опрошенных доверяют главе правительства Джастину Трюдо и лидеру Либеральной партии Канады, в то время как 34,3% респондентов выразили доверие главе Оппозиционной консервативной партии Канады, Пьеру Пуальевру.

Выборы в канадский парламент запланированы на осень 2025 года, и лидер победившей партии станет премьер-министром страны.