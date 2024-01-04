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Новости Почти половина опрошенных канадцев выступают за досрочные парламентские выборы
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Почти половина опрошенных канадцев выступают за досрочные парламентские выборы

Виктория Христова Янв 4, 2024 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 62 Просмотров

Почти половина канадцев выступает за проведение досрочных парламентских выборов.

В соответствии с результатами социологического исследования, проведенного компанией Nanos Research, около 46% респондентов считают, что выборы в парламент должны состояться в 2024 году. Еще 33% опрошенных предпочли бы проведение выборов по уже установленному графику. Оставшаяся часть участников исследования не высказала конкретного мнения на этот счет.

Этот опрос был проведен в конце ноября – начале декабря 2023 года и в нем приняли участие более 1 тысячи человек.

Кроме того, в конце декабря Nanos Research опубликовала рейтинги политиков Канады. Согласно результатам опроса, 20,6% опрошенных доверяют главе правительства Джастину Трюдо и лидеру Либеральной партии Канады, в то время как 34,3% респондентов выразили доверие главе Оппозиционной консервативной партии Канады, Пьеру Пуальевру.

Выборы в канадский парламент запланированы на осень 2025 года, и лидер победившей партии станет премьер-министром страны.

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