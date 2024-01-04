Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости В парламент Канады внесен законопроект об отмене присяги британской короне
Roi Charles
Король общается с подданными. Фото из Интернета.

В парламент Канады внесен законопроект об отмене присяги британской короне

Виктория Христова Янв 4, 2024 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 53 Просмотров

Законопроект, внесенный членом правящей Либеральной партии Рене Арсено, направлен на отмену древней традиции депутатской присяги перед британским монархом.

Однако законопроект предусматривает, что законодатели должны будут присягать выполнять свои обязанности “в интересах Канады и в соответствии с её конституцией”.

В настоящее время, согласно 128-й статье Конституции Канады, каждый избранный или назначенный парламентарий должен поклясться в верности правящему монарху.

Говоря о законопроекте, полагающемся основополагающему документу Канады, член Парламента не может вступить в должность, пока не принесет присягу перед сувереном, отмечается в материале от CBC News.

Цитируя премьера Канады Джастина Трюдо, сказано, что на данный момент не является подходящим временем для обсуждения роли монархии в Канаде. Он также высоко оценил текущего монарха Великобритании Карла III как человека, придерживающегося ценностей Канады.

В Министерстве юстиции страны отметили, что более подробно о законопроекте депутата будет сказано, когда он будет вынесен на рассмотрение. Предполагается, что это произойдет в конце января, когда Парламент возобновит свою работу.

Ранее члены двух политических партий в Квебеке отказались принести присягу верности королю Карлу III.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*