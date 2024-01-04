В парламент Канады внесен законопроект об отмене присяги британской короне

Однако законопроект предусматривает, что законодатели должны будут присягать выполнять свои обязанности “в интересах Канады и в соответствии с её конституцией”.
В настоящее время, согласно 128-й статье Конституции Канады, каждый избранный или назначенный парламентарий должен поклясться в верности правящему монарху.
Говоря о законопроекте, полагающемся основополагающему документу Канады, член Парламента не может вступить в должность, пока не принесет присягу перед сувереном, отмечается в материале от CBC News.
Цитируя премьера Канады Джастина Трюдо, сказано, что на данный момент не является подходящим временем для обсуждения роли монархии в Канаде. Он также высоко оценил текущего монарха Великобритании Карла III как человека, придерживающегося ценностей Канады.
В Министерстве юстиции страны отметили, что более подробно о законопроекте депутата будет сказано, когда он будет вынесен на рассмотрение. Предполагается, что это произойдет в конце января, когда Парламент возобновит свою работу.
Ранее члены двух политических партий в Квебеке отказались принести присягу верности королю Карлу III.