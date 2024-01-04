В парламент Канады внесен законопроект об отмене присяги британской короне

Законопроект, внесенный членом правящей Либеральной партии Рене Арсено, направлен на отмену древней традиции депутатской присяги перед британским монархом.

Однако законопроект предусматривает, что законодатели должны будут присягать выполнять свои обязанности “в интересах Канады и в соответствии с её конституцией”.

В настоящее время, согласно 128-й статье Конституции Канады, каждый избранный или назначенный парламентарий должен поклясться в верности правящему монарху.

Говоря о законопроекте, полагающемся основополагающему документу Канады, член Парламента не может вступить в должность, пока не принесет присягу перед сувереном, отмечается в материале от CBC News.

Цитируя премьера Канады Джастина Трюдо, сказано, что на данный момент не является подходящим временем для обсуждения роли монархии в Канаде. Он также высоко оценил текущего монарха Великобритании Карла III как человека, придерживающегося ценностей Канады.

В Министерстве юстиции страны отметили, что более подробно о законопроекте депутата будет сказано, когда он будет вынесен на рассмотрение. Предполагается, что это произойдет в конце января, когда Парламент возобновит свою работу.

Ранее члены двух политических партий в Квебеке отказались принести присягу верности королю Карлу III.