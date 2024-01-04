Квебекские чиновники добились повышения зарплат после забастовки

После проведения забастовки канадских чиновников в провинции Квебек, удалось достичь повышения зарплат. Более 420 тыс. работников госсектора этой провинции получат улучшение финансовых условий на 17,4 процента в течение пяти лет. Профсоюзный альянс «Общий фронт» объявил об этом 3 января.

27 декабря было достигнуто принципиальное соглашение с правительством Квебека. Члены профсоюзов, входящих в этот альянс, среди которых преобладают учителя, будут рассматривать и одобрять эту сделку в середине января.

Профсоюзы настаивали на привязке повышения зарплаты к уровню индекса потребительских цен с добавлением величины в 2-4 процента. Именно поэтому в середине декабря они провели забастовку.

Ранее правительству Квебека удалось достичь соглашения с учителями, которые организовывали протесты и забастовки в течение более месяца. На данный момент ведутся переговоры с медицинскими работниками.

Автономная федерация образования (FAE), представляющая 40 процентов учителей Квебека, заявила, что будет рекомендовать своим членам принять условия сделки о повышении зарплаты. Как отмечает руководство федерации, детали этой сделки не разглашаются. В профсоюзе ее охарактеризовали как “новый шаг” и выразили надежду, что учителям удалось донести свои требования до правительства.

Также было объявлено о прекращении бессрочной забастовки, которая началась 23 ноября. 9 января 800 школ провинции, работа которых была приостановлена на семь недель, снова откроют свои двери для учащихся.

Напомним, что ФАЕ представляет 66 тыс. учителей, которые заняли самую жесткую позицию на переговорах. Этот профсоюз также представляет другие категории государственных служащих, включая медиков. Всего в него входят около 420 тыс. госслужащих Квебека.