В Канаде признали право наркоманов принимать наркотики на детских площадках

В Канаде право наркоманов на употребление наркотиков на детских площадках признали законным.

Это решение было вынесено Верховным судом провинции Британская Колумбия, который установил, что запрет наркоманам употреблять наркотики в общественных местах, включая детские игровые площадки, нарушает их конституционные права на “жизнь, свободу и безопасность личности”.

Группа “Снижение вреда” подала в суд иск против правительства провинции, требуя отменить любые ограничения на распространение и употребление наркотиков для личного пользования. В результате судебного разбирательства было принято решение, которое разрешает наркоманам принимать наркотики где угодно.

При этом судья признал, что публичное употребление наркотиков может создавать ряд проблем и рисков для общественной безопасности, но отметил, что любые попытки запретить это нарушают права наркоманов.

Несмотря на это, в провинции уже давно существуют “безопасные инъекционные места”, где наркоманы могут принимать наркотики под присмотром медицинских работников.

Недавно было зафиксировано повышение смертности от передозировок наркотиками в Британской Колумбии, что подчеркивает сложность проблемы наркомании и необходимость поиска адекватных решений.