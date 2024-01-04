Большинство канадцев ждут, что 2024 год будет неплохим

Число канадцев, ожидания которых от 2024 года хорошие или нейтральные, превышает число тех, кто ждет в 2024 году плохого, следует из результатов исследования общественного мнения, проведенного институтом Ангуса Рида.

На вопрос, чего они ожидают от 2024 года, 11% опрошенных заявили, что год будет замечательным, 33% — что скорее хорошим, чем плохим, 40% полагают, что год будет обычным. 14% — скорее плохим, а 3% — «ужасным». При этом 46% надеются, что год принесет более крепкое здоровье, 41% — улучшит качество жизни в широком смысле, 39% надеются на улучшение психического здоровья.

При этом 20% ожидают ухудшения финансовой ситуации, а 19% думают, что год принесет больше стрессов. У молодежи (от 18 до 34 лет) стресса ожидают 27% опрошенных, у тех, кто старше 54 лет таких оказалось 13%. При этом 24% молодежи ждут финансовых проблем.

Напомним, большинство канадцев считают, что правительство должно принимать меньше мигрантов и связывают жилищный кризис в стране с обилием новых жителей. В правительстве считают иначе и делают ставку на привлечение большего числа мигрантов в ближайшие годы.