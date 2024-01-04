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Новости Большинство канадцев ждут, что 2024 год будет неплохим

Большинство канадцев ждут, что 2024 год будет неплохим

Виктория Христова Янв 4, 2024 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 49 Просмотров

Число канадцев, ожидания которых от 2024 года хорошие или нейтральные, превышает число тех, кто ждет в 2024 году плохого, следует из результатов исследования общественного мнения, проведенного институтом Ангуса Рида.

На вопрос, чего они ожидают от 2024 года, 11% опрошенных заявили, что год будет замечательным, 33% — что скорее хорошим, чем плохим, 40% полагают, что год будет обычным. 14% — скорее плохим, а 3% — «ужасным». При этом 46% надеются, что год принесет более крепкое здоровье, 41% — улучшит качество жизни в широком смысле, 39% надеются на улучшение психического здоровья.

При этом 20% ожидают ухудшения финансовой ситуации, а 19% думают, что год принесет больше стрессов. У молодежи (от 18 до 34 лет) стресса ожидают 27% опрошенных, у тех, кто старше 54 лет таких оказалось 13%. При этом 24% молодежи ждут финансовых проблем.

Напомним, большинство канадцев считают, что правительство должно принимать меньше мигрантов и связывают жилищный кризис в стране с обилием новых жителей. В правительстве считают иначе и делают ставку на привлечение большего числа мигрантов в ближайшие годы.

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