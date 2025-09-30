Манифестация в память 15‑летнего Нуранa Резаии прошла в Лонгее

Около сотни человек вышли в воскресенье днём на улицы Лонгёйя, чтобы почтить память 15‑летнего Нуранa Резаии и потребовать справедливости после его гибели от огнестрельного ранения, нанесённого полицейским на прошлой неделе.

Ход акции

Марш начался около 15:00 у средней школы Жерар-Фийон и прошёл более километра по бульвару Кюре-Пуарье-Уэст до штаба полиции агломерации Лонгёйя (SPAL). На месте дежурил отряд полиции по контролю массовых беспорядков, однако акция продолжалась около часа в мирной обстановке.

Нуран Резаии получил смертельное ранение 21 сентября во время полицейского вмешательства. Расследование обстоятельств происшествия ведёт Бюро по расследованию действий полиции (BEI).

Требования участников

На странице Facebook, посвящённой событию, организаторы заявили: «Мы отказываемся молчать перед лицом трагедии. Его смерть — болезненное напоминание о системном расизме и полицейской жестокости».

Основное требование — обязательное введение нательных видеокамер для всех сотрудников полиции в Квебеке.

Организатор акции Франсиско Фабиан Кастро выступил с жёстким заявлением: «Этот полицейский должен быть в тюрьме, а не в отпуске по болезни. Любой другой человек, выстреливший дважды в кого-то, уже находился бы за решёткой». Он добавил, что общество устало от безнаказанности и настало время реформировать практику.

Участники также выразили эмоциональную солидарность с семьёй подростка. «У меня дочери того же возраста, что Нуран. Я побывала на месте трагедии и расплакалась. Сегодня я здесь, чтобы поддержать его близких», — поделилась одна из женщин. Жафар Тажуити, отец семейства, отметил, что в городе нарастает недоверие к полиции, особенно среди подростков: «Необходимо работать, чтобы восстановить эту доверенность».

Реакция властей

SPAL заранее обратился к жителям с призывом к спокойствию на выходных. В субботу уже проходил первый марш‑молчание на месте трагедии, и он также прошёл в уважительной атмосфере.

По данным полиции, в обеспечении порядка во время акций памяти участвовало около 200 сотрудников SPAL.

