Житель Квебека нашел выигрышный лотерейный билет во время уборки

Сандра Турин убиралась в гараже, когда нашла старый лотерейный билет на дне продуктового пакета.

Жительница Лаурентианса говорит, что отнесла его на проверку и удивилась – она выиграла 500 000 долларов.

«Я чувствую себя вдвойне счастливой», – сказала она. «Я выиграла и нашла билет до истечения срока годности».

Noovo Info объясняет, что Турин купила билет Lotto Max в августе прошлого года.

По ее словам, она планирует выплатить часть ипотеки за счет обретенного богатства.

По данным Loto-Quebec, у игроков есть один год с даты розыгрыша, указанной на билете, чтобы получить свой приз.

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