Житель Квебека нашел выигрышный лотерейный билет во время уборки

Жительница Лаурентианса говорит, что отнесла его на проверку и удивилась – она выиграла 500 000 долларов.
«Я чувствую себя вдвойне счастливой», – сказала она. «Я выиграла и нашла билет до истечения срока годности».
Noovo Info объясняет, что Турин купила билет Lotto Max в августе прошлого года.
По ее словам, она планирует выплатить часть ипотеки за счет обретенного богатства.
По данным Loto-Quebec, у игроков есть один год с даты розыгрыша, указанной на билете, чтобы получить свой приз.
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