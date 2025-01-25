Как получить более высокие пособия на детей в 2025/2026 году?

Более высокие пособия на детей в 2025/2026 году

1 400$ дополнительно – RRSP дает возможность увеличить пособия на детей.

Если вы живете в Квебеке и получаете пособия на детей, важно понимать, как ваши финансовые решения, например, взносы в RRSP, могут увеличить социальные выплаты.

RRSP (Registered Retirement Savings Plan) — это зарегистрированный пенсионный накопительный план, который позволяет откладывать деньги на пенсию, одновременно снижая ваш налогооблагаемый доход.

Какие пособия на детей существуют?

1. Федеральное пособие на детей (Canada Child Benefit, CCB)

Это ежемесячное пособие выплачивается правительством Канады. Его размер зависит от:

• Семейного дохода.

• Количества и возраста детей.

Основные параметры CCB (2025):

Максимальная выплата:

– 7 437$ в год на ребенка младше 6 лет.

– 6 275$ в год на ребенка от 6 до 17 лет.

Выплаты снижаются по мере роста дохода.

2. Провинциальное пособие на детей в Квебеке (Child Assistance Payment)

Выплачивается через программу Retraite Québec. Оно также зависит от семейного дохода, количества детей и семейного статуса.

Как RRSP помогает увеличить пособия?

Когда вы делаете вклад в RRSP, ваш налогооблагаемый доход уменьшается. Это важно, так как оба пособия (федеральное и провинциальное) рассчитываются на основе чистого дохода семьи после всех вычетов.

Пример:

Семья с двумя детьми и доходом 80 000$ в год получает:

Федеральное пособие (CCB): около 4 000$ в год.

Провинциальное пособие (Квебек): около 3 000$ в год.

Итого: 7 000$.

Если один из родителей внесет 10 000$ в RRSP, их доход уменьшится до 70 000$. Это может увеличить:

Федеральное пособие до 4 800$.

Провинциальное пособие до 3 600$.

Общая сумма пособий вырастет до 8 400$ — на 1 400$ больше.

Таким образом, ваш личный вклад в RRSP из собственного кармана сократился с 10 000$ до 8 600$, а возврат налога вы все равно получите с полной суммы в 10 000$.

Важно!

Если ваш доход находится на границе между разными налоговыми категориями, вам стоит внимательно посчитать, стоит ли откладывать в RRSP каждый год, или лучше оптимизировать это раз в несколько лет. Здесь поможет грамотный финансовый консультант, который разбирается в финансовой и налоговой системах Канады.

Кроме того, можно оптимизировать и другие социальные выплаты, если они применимы к вашему случаю.

Дополнительные выгоды от RRSP

• Снижение или отсрочка налогов. Меньше налогооблагаемый доход — меньше налогов.

• Долгосрочные сбережения. Ваши средства растут без налогообложения, пока вы их не снимете.

• Увеличение пособий. Снижение дохода может привести к увеличению как федеральных, так и провинциальных выплат.

• Первый взнос на дом или учебу. Специальные государственные программы позволяют быстрее накопить на жилье или образование.

Что учитывать?

• Ограничения на взносы. Вы можете вносить до 18% своего дохода (максимум в 2025 году — $31,560).

• Снятие средств. Если вы снимете деньги с RRSP, ваш доход вырастет, что может снизить пособия.

• Совокупный доход семьи. Учитываются доходы обоих родителей.

Как правильно использовать RRSP для максимальных пособий?

• Делайте регулярные взносы в RRSP, чтобы оставаться в более низкой налоговой категории.

• Планируйте финансы так, чтобы сократить налогооблагаемый доход.

• Используйте налоговые кредиты и льготы, доступные в Квебеке и на федеральном уровне.

• Консультируйтесь с финансовым советником, чтобы учесть все нюансы и избежать ошибок.

Итог

RRSP — это не только инструмент для пенсионных накоплений, но и способ оптимизировать ваш доход и увеличить как федеральные, так и провинциальные пособия на детей. Используя его разумно, вы можете снизить налоги, получить больше выплат и одновременно обеспечить свое будущее.

Если вам нужна помощь в планировании взносов или понимании налогов и пособий, обращайтесь к нашему деловому партнеру Михаилу Саковичу — он расскажет, как извлечь максимум из ваших финансов! Не забудьте: последний день взносов в RRSP — 28 февраля!

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