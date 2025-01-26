С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Зима – сезон и холода, и волшебства, снежных заносов и приятных сюрпризов. Сезон разный, в котором каждый может и должен найти что-то приятное. С этим и зимовать будем. Ну, а мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Ежегодно 26 января в ряде стран отмечается не установленный официально, но от того не менее актуальный для общества, праздник – День супругов. Ведь он посвящён супружеским парам, а его главная цель – напомнить о ценности семейных отношений, и возможность ещё раз уделить заботу и внимание своей «второй половинке».

Ежегодно 26 января во всем мире отмечается Международный день таможенника (International Customs Day) — профессиональный праздник всех работников таможенных служб планеты.

После того, как умер идейный вдохновитель Октябрьской революции В.И. Ленин, на Втором съезде Советов 26 января 1924 года Петроград постановили назвать Ленинградом, чтобы увековечить память вождя пролетариата, основатели и первого руководителя Советского государства. Предложение о переименовании поступило от Петроградского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, поддержанного резолюциями рабочих всех фабрик и заводов Петрограда.

Первый печатный вариант карты Руси — карта Московских земель — датируется 26 января 1525 года.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.Провожаем уходящую осень и готовимся встретить красавицу-зиму! Одева тесь потеплее, будьте осторожны на дорогах и запаситесь вкусным чаем и сладким медом – отогреваться и в неге проводить холодные вечера!

С добрым утром, Монреаль! С добрым январским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.