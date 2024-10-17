Гуляем по Монреалю: достопримечательности нашего города

Гуляем по нашему городу, рассматриваем достопримечательности, узнаем о них что-то новое и интересное

Ангриньон — это великолепный городской парк, один из самых больших в Монреале. Он находится на юге города и является популярным местом для отдыха местных жителей. Парк получил свое название в честь известного политика Жана-Батиста Ангриньона, который долгое время возглавлял город как мэр. Его площадь составляет 97 гектаров, и значительная часть этой территории покрыта густым лесом, по которому проложены пути для пеших прогулок и велодорожки. В парке произрастает более 20 тысяч деревьев, а в центре расположено живописное озерцо с камышами. Ангриньон отличается своей эстетикой — он был спроектирован в стиле английских садов XIX века, с тщательной проработкой элементами ландшафтного дизайна. Одной из местных достопримечательностей является Ангриньонская ферма — небольшой детский зоопарк, основанный в 1990 году. На ферме обитает более 20 видов животных, и детям разрешают кормить их с рук, что производит настоящее восхищение у малышей.

Парк Лафонтен — это обширное зеленое пространство, расположенное в центре Монреаля. Он славится своей красотой и идеально подходит для пикников, прогулок и активного времяпрепровождения на свежем воздухе. Своё имя парк получил в честь Луи-Ипполита Лафонтена, известного канадского политика и бывшего премьер-министра. Его площадь составляет 36 гектаров, и большая часть этой территории занята зелеными насаждениями. Внутри парка находятся два больших озера, фонтан и небольшой водопад. Это место оживает как летом, так и зимой. В теплый сезон здесь можно встретить купальщиков, любителей роликовых коньков и велосипедистов, а зимой парк привлекает тех, кто предпочитает кататься на коньках. Парк также украшен несколькими великолепными статуями и оборудован крупным театром под открытым небом. Для спортивных мероприятий здесь предусмотрены футбольные поля и теннисные корты. В итоге, парк Лафонтен является одним из самых посещаемых мест в Монреале, привлекая множество местных жителей и туристов.

Напротив парка Жанна Мансе, к востоку от Мон-Руаяль, стоит памятник сэру Жоржу-Этьену Картье, одному из основателей Канадской конфедерации. Этот 40-метровый памятник является гордостью города. Охраняют его четыре бронзовых льва. Кроме того, статуя включает в себя передние и задние фигуры, символизирующие девять провинций того времени, фигуры по бокам, символизирующие законодательство, и Памятник престолу славы в верхней части. Проект был разработан архитекторами Маршаном, Хаскеллом и Максвеллом. Колоссальный памятник выполнил скульптор Жорж Хилл. Памятник был завершен в 1914 году. Изготовили его в Брюсселе.

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