Сегодня – день рождения Владимира Высоцкого

Он действительно принадлежал народу: не только формально, но и по сути.

Его «охрипший баритон» звучал из каждого открытого окна.

Лайза Минелли и Шарль Азнавур не могли сдержать слез во время его выступлений в США.

Нобелевский лауреат Иосиф Бродский отметил: «Вы — великий поэт».

Однако на родной земле его не было ни книг, ни пластинок…

Крохотный некролог в «Вечерней газете» и многотысячная толпа у Театра на Таганке.

Мы прощались, зная, что снова встретимся. «Я вкладываю в песни всё лучшее, что у меня есть», — говорил Высоцкий.

Если, путь пpоpубая отцовским мечом, Ты соленые слезы на ус намотал, Если в жаpком бою испытал, что почем,- Значит, нужные книги ты в детстве читал!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, талантливый и неповторимый! Мы вас помним!