Сегодня – день рождения Владимира Высоцкого

Он действительно принадлежал народу: не только формально, но и по сути.
Его «охрипший баритон» звучал из каждого открытого окна.
Лайза Минелли и Шарль Азнавур не могли сдержать слез во время его выступлений в США.
Нобелевский лауреат Иосиф Бродский отметил: «Вы — великий поэт».
Однако на родной земле его не было ни книг, ни пластинок…
Крохотный некролог в «Вечерней газете» и многотысячная толпа у Театра на Таганке.
Мы прощались, зная, что снова встретимся. «Я вкладываю в песни всё лучшее, что у меня есть», — говорил Высоцкий.
Если, путь пpоpубая отцовским мечом,
Ты соленые слезы на ус намотал,
Если в жаpком бою испытал, что почем,-
Значит, нужные книги ты в детстве читал!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, талантливый и неповторимый! Мы вас помним!
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