Лото-Квебек – 1,5 миллиарда долларов дивидендов в казну провинции

Loto – Quebec сообщила , что перераспределила дивиденды в размере 1,5 миллиарда долларов правительству Квебека по итогам 2023-2024 финансового года , что на 89,1 миллиона долларов меньше, чем в прошлом году .

Корпорация Crown также сообщила, что за прошедший финансовый год она распределила между победителями в общей сложности 1,57 миллиарда долларов. Согласно данным организации, которая представила свой годовой отчет в четверг, это “ее лучшие результаты почти за 20 лет“, если исключить период 2022-2023 годов.

“Это отличный год“, – сказал президент и исполнительный директор Жан–Франсуа Бержерон. “Во многом это можно объяснить улучшением управления нашими расходами“, в частности, сокращением часов работы казино и пересмотром меню заведений. Компания Loto–Quebec сообщила о доходах в размере 2,9 миллиарда долларов за год, закончившийся 31 марта, что на 66,3 миллиона долларов меньше, чем в предыдущем финансовом году.

Доходы от лотереи составили 958,8 миллиона долларов. Доходы казино и игорного бизнеса составили 1,1 миллиарда долларов, превысив рекорд, установленный в прошлом году, несмотря на продолжавшийся почти четыре месяца трудовой спор, который затронул четыре казино в 2023 году. Доходы от сектора игровых заведений, который включает в себя терминалы для проведения видеолоточек в барах, ставки на события, а также кинцо и сетевое бинго, составили 885,5 миллионов долларов.

В Loto–Quebec также отметили, что их сайт онлайн–игр продолжает завоевывать популярность в этой нише, “несмотря на усилия нелегальных операторов”. “Наша доля на рынке растет”, – сказал Бержерон. “В этом году мы наблюдали рост на 8-10 процентов. Мы совершенствуем наше предложение. Мы добавили новые онлайн–игры. Мы также инвестируем в образование, проводим кампании по ответственному ведению азартных игр.“

Хотя дивиденды, выплаченные в казну правительства Квебека, немного ниже, чем в 2022-2023 финансовом году, они все же выше среднего показателя за последние годы, который составляет около 1,3 миллиарда долларов, сказал Бержерон. Он отметил, что 2022-2023 финансовый год был исключительным, когда Loto–Quebec смог воспользоваться тем фактом, что в то время предложение развлечений оставалось ограниченным из-за пандемии.

В следующем финансовом году Bergeron ожидает “небольшого роста” дивидендов, принимая во внимание текущие экономические условия, которые оказывают давление на доллар Квебека.

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