Мужчина госпитализирован после нападения в районе Виллидж в Монреале

Полиция сообщает, что сотрудники прибыли на место происшествия около 11:30 на Атетекен–стрит, недалеко от Сент-Луиса.
На Кэтрин–стрит–Ист произошла потасовка, в результате которой кто-то был ранен.
Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили 24–летнего мужчину, получившего ранение в верхнюю часть тела дубинкой или предметом, похожим на биту.
На месте происшествия больше никого не было, и сообщений о других травмах не поступало.
Полиция проводит расследование, чтобы выяснить, кто еще был вовлечен в драку и как она началась и обострилась.
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