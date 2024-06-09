Мужчина госпитализирован после нападения в районе Виллидж в Монреале

Полиция Монреаля ( SPVM ) проводит расследование по факту нападения на мужчину с применением тупого предмета возле бара в районе Виллидж .

Полиция сообщает, что сотрудники прибыли на место происшествия около 11:30 на Атетекен–стрит, недалеко от Сент-Луиса.

На Кэтрин–стрит–Ист произошла потасовка, в результате которой кто-то был ранен.

Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили 24–летнего мужчину, получившего ранение в верхнюю часть тела дубинкой или предметом, похожим на биту.

На месте происшествия больше никого не было, и сообщений о других травмах не поступало.

Полиция проводит расследование, чтобы выяснить, кто еще был вовлечен в драку и как она началась и обострилась.

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