Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Общество Криминал Мужчина госпитализирован после нападения в районе Виллидж в Монреале

Мужчина госпитализирован после нападения в районе Виллидж в Монреале

Степан Артемьевский Июн 9, 2024 Криминал, Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Мужчина госпитализирован после нападения в районе Виллидж в Монреале отключены 45 Просмотров

Полиция Монреаля (SPVM) проводит расследование по факту нападения на мужчину с применением тупого предмета возле бара в районе Виллидж.

 

Полиция сообщает, что сотрудники прибыли на место происшествия около 11:30 на Атетекенстрит, недалеко от Сент-Луиса.

На КэтринстритИст произошла потасовка, в результате которой кто-то был ранен.

Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили 24летнего мужчину, получившего ранение в верхнюю часть тела дубинкой или предметом, похожим на биту.

На месте происшествия больше никого не было, и сообщений о других травмах не поступало.

Полиция проводит расследование, чтобы выяснить, кто еще был вовлечен в драку и как она началась и обострилась.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*